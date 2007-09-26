700 مدرسه در مازندران مرمت و بازسازی شد

جعفر واثقی مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: 190 پروژه ساخت، مرمت، مقاوم سازی مدارس توسط سازمان نوسازی مدارس استان با همکاری بسیج سازندگی در دست اجرا است که از این تعداد 52 پروژه با اعتباری بالغ بر 85 میلیارد ریال تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد .

وی افزود: 700 مدرسه با همکاری 9 هزار دانش آموز شرکت کننده در اردوهای هجرت بسیج سازندگی با اعتباری بالغ بر 15 میلیارد ریال در تابستان امسال مورد بازسازی، تعمیر و زیبا سازی قرار گرفت و تحویل آموزش و پرورش شد .

واثقی با اشاره به 190 پروژه نیمه تمام اداره کل نوسازی مدارس استان مازندران ، تصریح کرد: در سال جاری با اعتباری بالغ بر 190 میلیارد ریال از محل صندوق ذخیره ارزی 908 کلاس درس تخریب و بازسازی خواهد شد .

به گفته وی 105 پروژه معادل 56 درصد پروژه نیمه مشارکتی اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان که از سال 82 آغاز شده است نیازمند دریافت 107 میلیارد ریال اعتبار است .

مدیر کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس مازندران از وجود شش هزار و 411 کلاس درس در بناهای فرسوده و تخریبی استان خبر داد و افزود: ساری و بابل با 950 و 949 کلاس درس، بیشترین فضاهای آموزشی فرسوده را در استان مازندران دارند .

وی همچنین از استحکام 45 درصد کلاس های درس در مازندران خبر داد و گفت: چهار هزار و 57 کلاس درس در استان نیازمند مقاوم سازی است .

واثقی ادامه داد: بر اساس مطالعات انجام شده 1009 کلاس درس تا پایان سال جاری با مشارکت بسیج سازندگی در استان مازندران مقاوم سازی خواهد شد .