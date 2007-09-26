خدمات رسانی 50 هزار تاکسی به نمازگزاران عید فطر در مصلی تهران/ استفاده از اتوبوس و مترو در روز عید فطر رایگان است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد عیدیان ، جانشین رئیس ستاد برگزاری نماز عید فطر ، صبح امروز در نخستین نشست خبری این ستاد ، به تشریح اقدامات صورت گرفته برای برپایی نماز در این روز در مصلی تهران پرداخت و گفت : پس از ایام حج و حضور مردم در مکه ، بیشترین جمعیت مردم دنیا برای برگزاری نماز عید فطر و در مصلی تهران است و سال گذشته حدود 5/1 میلیون نفر برای اقامه این نماز در مصلی حاضر شدند .

وی با اشاره به هشت کمیته پیش بینی شده برای برگزاری نماز در این روز ، افزود : کمیته های خدمات ایمنی ، حمل و نقل و ترافیک ، انتظامات ، پشتیبانی ، اطلاع رسانی ، برنامه ریزی ، کنترل پروژه و فرهنگی و اجتماعی ، برای اجرای فعالیت های برگزاری نماز در این روز فعال هستند و سعی شده است تا با کمک همه نهادهای مرتبط ، به جز خرید برخی وسایل صوتی و تصویری و نصب آنها در محل ها ی مختلف مصلی ، هزینه چندانی برای این اجرای این نماز صورت نگیرد و بیشتر از توان دستگاهها استفاده شود .

عیدیان با بیان اینکه استفاده از مترو واتوبوس در این روز رایگان است ، اظهار کرد : 330 تا 400 دستگاه اتوبوس از میادین و مساجد و حدود 3 هزار اتوبوس از سطح شهر برای انتقال نماز گزاران به محل برگزاری نماز در نظر گرفته شد است .

وی افزود :50 هزار دستگاه تاکسی و 10 هزار ون نیز برای این روز پیش بینی شده است و 5 پارکینگ در شمال ، شمال غربی ، غرب ، جنوب شرق و جنوب غربی برای پارک اتومبیل های شخصی نمازگزاران و همچنین یک پارکینگ نیز برای پارک اتومبیل مدیران دولتی ارشد، در مصلی مهیا خواهد شد.

عیدیان در ادامه اظهار کرد : پذیرایی از شهروندان به دلیل عدم ازدحام نمازگزاران در مصلای نخواهد بود و غرفه هایی در اطراف مصلی و داخل مترو برای این کار پیش بینی خواهد شد.

وی با بیان فعالیت های فرهنگی در این روز گفت : نصب سه دستگاه تلویزیون با پخش تصاویر مربوط به عید فطر ،اجرای برنامه های طنز ، توزیع کتاب و سی دی و غیره از اقدامات فرهنگی است که در این روز انجام می شود .

جانشین رئیس ستاد خدمات رسانی عید سعید فطر، با اشاره به اینکه حضور5/1 تا 2 میلیون نماز گزار در این در مصلی تهران پیش بینی می شود ، از نمازگزاران خواست از آوردن هرگونه زیر انداز و یا تلفن همراه به مصلی خود داری کنند و همه امکانات مورد نیاز برای برپایی نماز درنظر گرفته شده است.