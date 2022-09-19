جراحی کاهش وزن به تسکین درد مفاصل در افراد چاق کمک می کند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، اگرچه بسیاری از بیماران در چند سال اول پس از جراحی چاقی مقداری وزن دوباره به دست می آورند، اما به نظر می رسد مزایای آن برای کاهش درد و بهبود حرکت باقی می ماند. هفت سال بعد، ۴۳ درصد از تقریباً ۱۵۰۰ بیمار شرکت‌کننده در این مطالعه گفتند که درد مفاصل آن‌ها به‌طور قابل‌توجهی کمتر از قبل از عمل جراحی است و تقریباً دو سوم گفتند که عملکرد فیزیکی شان هنوز بهتر است.

«وندی کینگ»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه پیتسبورگ، می گوید: «مطالعات قبلی شواهدی ارائه کرده بودند که روش های جراحی چاقی با بهبودهای بالینی مهمی در درد، عملکرد فیزیکی و بهره وری کار مرتبط است؛ با این حال، بیشتر مطالعات تنها یک تا دو سال شرکت کنندگان را دنبال کردند، در این مرحله شرکت کنندگان در اوج کاهش وزن خود بودند.»

محققان دریافتند بیماران هفت سال پس از دو نوع رایج جراحی چاقی، یعنی بای پس معده یا اسلیو گاسترکتومی، پیشرفت های مهم بالینی در دردهای خاص بدن و مفصل و عملکرد فیزیکی تجربه می کنند.

مطالعه جدید مبتنی بر تحقیقات قبلی توسط همان تیم است که نشان داد سه سال پس از جراحی چاقی، ۵۰ تا ۷۰ درصد از بیماران درد کمتری را گزارش کردند، همچنین سرعت راه رفتن شان بهتر بود و عملکرد فیزیکی شان به طور کلی بهبود یافته بود.

بیماران در مطالعه جدید بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ تحت عمل جراحی کاهش وزن قرار گرفتند.

این مطالعه نشان داد که بین سه تا هفت سال پس از جراحی، درصد بیمارانی که هنوز پیشرفت‌های مهم بالینی در درد، عملکرد فیزیکی و سرعت راه رفتن را گزارش می‌کردند کاهش یافت و میزان کاهش بین ۷ تا ۱۱ درصد بود.

با این حال، هفت سال بعد، نیمی از آنها هنوز در هنگام راه رفتن در یک مسیر ۴۰۰ متری سریعتر از قبل از عمل گام برمی داشتند. چهل و سه درصد هنوز شاهد بهبود قابل توجهی در درد و ۶۴ درصد در عملکرد فیزیکی بودند.

توانایی بهتر برای رسیدگی به نیازهای فیزیکی کار یکی دیگر از مزایای ماندگار جراحی بود.

کینگ گفت: «در مجموع، این یافته‌ها این باور را افزایش می‌دهد که مزایای روش‌های جراحی چاقی مدرن یعنی بای پس معده و اسلیو گاسترکتومی، بسیار بیشتر از خطرات است.»