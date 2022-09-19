  1. استانها
  2. زنجان
۲۸ شهریور ۱۴۰۱، ۹:۲۴

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان:

۱۵۰ نفر از دانش آموزان استان زنجان رتبه زیر هزار را کسب کردند

۱۵۰ نفر از دانش آموزان استان زنجان رتبه زیر هزار را کسب کردند

زنجان-مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: دانش آموزان استان زنجان امسال در کنکور بسیار خوش درخشیدند و ۱۵۰ نفر از دانش آموزان این استان رتبه زیر هزار را کسب کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اسماعیلی شامگاه یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران، با بیان اینکه رسانه‌ها چشم بینا و زبان گویای جامعه هستند، گفت: نقش رسانه‌ها به عنوان نمایندگان پویا و فعال جامعه برای پیشبرد اهداف بسیار مهم است.

وی بیان داشت: رسانه‌ها زیر بنای توسعه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هر جامعه‌ای هستند و نقش بسیار مهمی دارند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: پیش بینی ما بر این است که بیش از ۲۱۹ هزار دانش آموز در استان سال تحصیلی جدید را آغاز کنند که از این تعداد ۲۱ هزار و ۸۲۲ نفر دانش آموزان مقطع ابتدایی هستند که از این تعداد هم ۲۱ هزار و ۱۶۹ نفر موفق به ثبت نام شدند.

اسماعیلی با بیان اینکه دانش آموزان استان امسال در کنکور بسیار خوش درخشیدند، تاکید کرد: ۱۵۰ نفر از دانش آموزان این استان رتبه زیر هزار را کسب کردند.

وی با بیان اینکه رتبه ۱۱ رشته علوم تجربی این استان از ناحیه یک زنجان است و این افتخار برای استان است، ادامه داد: با توجه به آمارهای موجود، در سال‌تحصیلی جدید، آموزش‌وپرورش استان میزبان ۱۴ هزار و ۳۱۴ نفر از همکاران در قالب معلمان، نیروهای استخدام رسمی، پیمانی و سایر نیروهای سازمانی و نیز کادر اجرایی خواهد بود و از این نظر نسبت به برخی استان‌های هم‌تراز، استان زنجان وضعیت مطلوب‌تری دارد و از نظر کمبود نیروی انسانی شرایط حادی بر استان حاکم نیست؛ البته نواقصاتی وجود دارد که در تلاش هستیم تا کمبودهای موجود را رفع کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان ابراز داشت: تمام تمهیدات و اقدامات لازم برای حضور دانش آموزان در استان انجام شده و مشکلی نداریم.

اسماعیلی با اشاره به اینکه در حال حاضر هیچ مدرسه دولتی حق دریافت مبلغی تحت عنوان شهریه را ندارد، البته به جز هزینه‌ای که در قبال مبلغ بیمه و تهیه کتب درسی دریافت می‌کنند، افزود: تعدادی از اولیا به آموزش‌وپرورش مراجعه کرده و از دریافت شهریه توسط مدارس دولتی شکایت دارند، لذا در این موارد حتی رأی برای تغییر جایگاه مدیریت صادر شده است و پیگیری‌ها در این زمینه توسط کارشناسان آموزش‌وپرورش جریان دارد و مدارس دولتی به‌جز هزینه بیمه و کتب درسی، حق دریافت مبلغی تحت عنوان شهریه چه اجباری چه اختیاری را ندارند.

وی ادامه داد: با توجه به آمارهای به دست آمده در قالب سیاست جلوگیری از تورم نیرو در مناطقی که نیازمند نیستند، ۴۱ درصد متقاضیان در مقطع متوسطه و ۷۰ درصد نیروهای آموزشی در مقطع ابتدایی منتقل شدند و این میزان، بی‌سابقه ترین حجم نقل و انتقالاتی بود که طی سالیان اخیر اتفاق افتاد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان با بیان اینکه در حال حاضر ۱۰۹۴ عدد مدرسه ابتدایی، ۴۲۵ مدرسه متوسطه اول، ۹۱ مدرسه متوسطه فنی و حرفه‌ای و کار و دانش و به طور کلی ۱۶۰۰ ساختمان ویژه آموزش دانش‌آموزان در استان زنجان وجود دارند، گفت: با ارتقا این رقم، در زمینه تأمین فضای مورد نیاز آموزش دانش‌آموزان استان و بالا بردن کیفیت آموزشی و تحصیلی آینده‌سازان کشور تأثیرگذار باشیم.

کد مطلب 5592775

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها