به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه اول سیما با برنامه‌های سیمای خانواده و عموپورنگ، شبکه سه با برنامه‌های صبح آمد و خانه مهر، شبکه تهران با برنامه رنگین کمان و شبکه خبر در بخش‌های مختلف خبری از محل استقرار لوکیشن ویژه برنامه‌های جشن عاطفه‌ها واقع در حسینیه ارشاد، مسجدالنبی (ص) و امامزاده صالح (ع) حضور مومنان روزه دار را به تصویر می‌کشند.

با اختصاص چهار واحد سیار، استودیو شماره 13 و خطوط ارتباطی زنده شبکه‌های یک، دو، سه، چهار، تهران، خبر و العالم نیز با برقراری ارتباط زنده از محل استقرار لوکیشن‌ها گزارش‌هایی از مراسم جشن عاطفه‌ها پخش می‌کنند.