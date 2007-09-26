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۴ مهر ۱۳۸۶، ۱۴:۴۸

جشن عاطفه‌ها در شبکه‌های سیما

شبکه‌های مختلف سیما همزمان با ولادت امام حسن مجتبی (ع) ویژه برنامه‌های جشن عاطفه‌ها را با شعار "مهر رمضان" تولید و پخش می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه اول سیما با برنامه‌های سیمای خانواده و عموپورنگ، شبکه سه با برنامه‌های صبح آمد و خانه مهر، شبکه تهران با برنامه رنگین کمان و شبکه خبر در بخش‌های مختلف خبری از محل استقرار لوکیشن ویژه برنامه‌های جشن عاطفه‌ها واقع در حسینیه ارشاد، مسجدالنبی (ص) و امامزاده صالح (ع) حضور مومنان روزه دار را به تصویر می‌کشند.

با اختصاص چهار واحد سیار، استودیو شماره 13 و خطوط ارتباطی زنده شبکه‌های یک، دو، سه، چهار، تهران، خبر و العالم نیز با برقراری ارتباط زنده از محل استقرار لوکیشن‌ها گزارش‌هایی از مراسم جشن عاطفه‌ها پخش می‌کنند.

کد مطلب 559278

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