اسراييل خواستار منع پخش برنامه هاي شبكه المنار در اروپا شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، راديونظاميان اسراييل امروز جمعه اعلام كرد: مسئولان اسراييلي با ارائه نمونه هاي فيلم هاي ضد صهيونيستي و پيام هاي ضد اشغالگري شبكه ماهواره اي المنار، خواستارمنع انتشار برنامه هاي اين شبكه هاي ماهواره اي در كشورهاي اروپايي شده است.

اين راديو در ادامه مي افزايد: اعمال فشارها در اين زمينه از چند هفته گذشته و پيش از عمليات تبادل اسرا ميان جنبش حزب الله لبنان و اسراييل آغاز شده است و در دو هفته گذشته نيز اقدامات قضايي در فرانسه عليه يك شركت فرانسوي كه خدمات فني را براي پخش ماهواره اي برنامه هاي شبكه المنار مهيا مي سازد، انجام داده اند.