اسراييل خواستار منع پخش برنامه هاي شبكه المنار در اروپا شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، راديونظاميان اسراييل امروز جمعه اعلام كرد: مسئولان اسراييلي با ارائه نمونه هاي فيلم هاي ضد صهيونيستي و پيام هاي ضد اشغالگري شبكه ماهواره اي المنار، خواستارمنع انتشار برنامه هاي اين شبكه هاي ماهواره اي در كشورهاي اروپايي شده است.
اين راديو در ادامه مي افزايد: اعمال فشارها در اين زمينه از چند هفته گذشته و پيش از عمليات تبادل اسرا ميان جنبش حزب الله لبنان و اسراييل آغاز شده است و در دو هفته گذشته نيز اقدامات قضايي در فرانسه عليه يك شركت فرانسوي كه خدمات فني را براي پخش ماهواره اي برنامه هاي شبكه المنار مهيا مي سازد، انجام داده اند.
مقامات اسراييلي در تماس با تعدادي از كشورهاي اروپايي خواستار منع پخش ماهواره اي شبكه المنار وابسته به حزب الله لبنان در اين كشورها شد.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، راديونظاميان اسراييل امروز جمعه اعلام كرد: مسئولان اسراييلي با ارائه نمونه هاي فيلم هاي ضد صهيونيستي و پيام هاي ضد اشغالگري شبكه ماهواره اي المنار، خواستارمنع انتشار برنامه هاي اين شبكه هاي ماهواره اي در كشورهاي اروپايي شده است.
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