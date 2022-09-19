شهریه ثبت نام مدارس؛ الزام یا اختیار/ تذکر به مدیران راهگشا نیست

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- اعظم محبی: امکان برخورداری از تحصیل رایگان و باکیفیت، طی چهار دهه بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، گسترش مطلوبی در اقصی نقاط کشور و حتی دورافتاده‌ترین مناطق مسکونی داشته و نرخ باسودای هم به طور چشم گیر افزایش یافته است.

سال تحصیلی جدید در گلستان با حدود ۴۰۲ هزار دانش آموز آغاز خواهد شد و امسال برخلاف سال گذشته، با بهبود شرایط کرونا، کلاس‌ها حضوری خواهد بود.

همه ساله در فصل بازگشایی مدارس داستان تکراری «اخذ هزینه ثبت نام» مطرح و این امر به یکی از از دغدغه‌های خانواده‌ها بدل می‌شود.

با وجود آنکه دریافت وجه به جز پول کتاب و بیمه، در مدارس دولتی ممنوع است اما مدیران مدارس با شگردها و راهکارهای مختلف، اخذ وجه از خانواده‌ها را دور می‌زنند. یک روز پول در قالب هزینه برنامه‌های کمک آموزشی و فوق برنامه و روز دیگر کمک داوطلبانه مطرح است و این روند در طول سال هم ادامه دارد.

با وجود تأکیدات مکرر مسئولان وزارتخانه و یا مدیران ارشد آموزش و پرورش مبنی بر پرهیز از دریافت وجه هنگام ثبت نام اما این رویه همچنان در استان استمرار داشته و گزارش‌های رسیده به خبرگزاری مهر هم این مسأله را تأیید می‌کند.

این رویه تا جایی ادامه دارد که برخی از مدارس دولتی در گلستان به ویژه گرگان، شرط ثبت نام دانش آموزان را پرداخت شهریه اعلام کرده‌اند.

با وجود آنکه نظارت بر مدارس توسط تیم‌های مشترک آموزش و پرورش و اداره کل صنعت، معدن و تجارت گلستان ادامه دارد اما همچنان این رویه ادامه داشته و اصل «اجبار» هم در آن وجود دارد.

البته کمک به مدرسه برای تهیه تجهیزات و ملزومات امری پسندیده است و والدین می‌توانند به صورت خودجوش و داوطلبانه این کار را انجام دهند اما اگر الزام به پرداخت هزینه باشد ممکن است شرایط اقتصادی خانواده اجازه پرداخت را ندهد و با توجه به آنکه در شروع مدارس، هزینه‌های دیگری همچون تهیه لوازم التحریر، کیف، فرم مدرسه، سرویس ایاب و ذهاب و غیره هم بر خانواده‌ها تحمیل می‌شود، لذا باید مراعات حال آنها را کرد.

پرداختن پول ثبت نام اجباری است

یک مادر گلستانی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: هنگامی که برای ثبت نام فرزند خود به هنرستان مراجعه کرده‌ام از بنده ۴۸۰ هزار تومان پول طلب کردند که آن را به حساب مدرسه واریز کردیم.

این پول علی الحساب بوده و ممکن است در طول سال به آن اضافه شود مینا رنج پور بیان کرد: گرفتن پول هنگام ثبت نام اجباری بوده و هم اکنون هم مدیر مدرسه در گروه مدرسه، پیام گذاشته تا والدینی که هزینه ثبت نام را واریز نکرده‌اند، سریع‌تر برای انجام آن اقدام کنند.

وی افزود: با توجه به هزینه سرویس مدارس، فرم مدرسه، کیف و کفش و لوازم التحریر پرداخت هزینه ثبت نام برای خانواده‌ها سخت است.

طبق گفته رنج پور این مبلغ علی الحساب بوده و ممکن است در طول سال تحصیلی به آن اضافه شود.

۹۰۰ هزار تومان پول پرداخت کردم

یک پدر گرگانی با دو فرزند محصل هم به خبرنگار مهر گفت: فرزند خود را در هنرستان بعثت در رشته گرافیک، ثبت نام کرده و هنگام نام نویسی ۹۰۰ هزار تومان پول بابت کمک به مدرسه از بنده اخذ شد.

علی قنبری افزود: همچنین بابت ثبت نام فرزند دیگر خود که کلاس سوم ابتدایی است و در شهرک امام تحصیل می‌کند، ۲۵۰ هزار تومان پرداخت کردم.

وی گفت: برای ثبت نام ابتدا والدین را به سمت دبیرخانه سوق داده و بعد از واریز وجه، روند ثبت نام کامل می‌شود.

قنبری با اشاره به مشکلات اقتصادی خانواده‌ها، بیان کرد: بدون واریز وجه، ثبت‌نام در مدارس ممکن نیست، اصلاً چرا مدارس دولتی باید هزینه‌ای بابت تحصیل دریافت کنند.

اجرای طرح نظارت بر مدارس

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان هم به خبرنگار مهر گفت: از ۱۹ شهریور طرح نظارت بر بازگشایی مدارس را در استان آغاز کردیم که ناظر بر فعالیت‌هایی شامل ثبت نام دانش آموزان است و با همراهی آموزش و پرورش و انجمن حقوق حمایت از مصرف کننده انجام می‌شود.

علی اصغر اصغری افزود: نظارت بر مراکز و تولیدی‌های پوشاک مدارس با همکاری اتاق اصناف، اتحادیه خیاطان و عرضه کنندگان ذیل این طرح انجام شده و یکی دیگر از اولویت‌ها، نظارت بر شرکت‌های حمل و نقل یا سرویس مدارس است که بر تعرفه آنها رسیدگی شده و کل استان را مورد پایش قرار می‌دهیم.

اصغری گفت: مجموعه این اقدامات تا ۱۵ مهر در استان ادامه دارد و تلاش می‌کنیم ابتدا به شکایت مردم رسیدگی شده و در صورت نبود شکایت بازرسی‌های ما گسترده‌تر شود.

وی بیان کرد: به طور میانگین روزانه (صبح و عصر) ۱۴ تیم نظارتی در گرگان و در سایر شهرستان‌ها چهار تیم حضور می‌یابند که در مجموع ۷۵ تیم نظارتی می‌شود.

اصغری عنوان کرد: هر یک از تیم‌ها به طور متوسط روزانه هشت واحد صنفی را مورد پایش قرار داده، در نتیجه در طول روز حدود ۸۰۰ بازرسی از بنگاه‌های اقتصادی گلستان و مدارس انجام می‌شود.

دریافت وجه ثبت نام ممنوع است

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان هم در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: تیم‌های نظارتی ما در سطح مدارس از شهریورماه فعال بوده و بازرسی‌ها تا پایان ثبت نام ادامه دارد.

سیدرضا نظری افزود: اگر هنگام ثبت نام پولی از والدین اخذ شود، والدین می‌توانند به اداره ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات مراجعه کرده تا به شکایت آنها رسیدگی شود.

وی بیان کرد: تاکنون چندین مورد تذکر کتبی و درج در پرونده داشتیم و پول به والدین عودت داده شده است.

نظری عنوان کرد: به مدیران مدارس سفارش شده در هنگام ثبت نام پول از خانواده‌ها دریافت نکنند و اگر خانواده‌ای تمایل به کمک داوطلبانه دارد می‌تواند بعد از شروع سال تحصیلی آن را اهدا کند.

وی اضافه کرد: شروع مدارس برای پیش دبستانی (غنچه‌ها) ۳۱ شهریور، اول ابتدایی (شکوفه‌ها) ساعت ۹ صبح ۳۱ شهریور و بازگشایی کل مدارس هم دوم مهرماه خواهد بود.

طبق گفته نظری امسال سال ۴۴ هزار دانش آموز اول ابتدایی خواهیم داشت که تاکنون ۹۸ درصد آنها ثبت نام کرده‌اند.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان بیان کرد: ثبت نام در رشته فنی و حرفه‌ای و کاردانش به دلیل انتخاب رشته و هدایت تحصیلی و همچنین تأخیر در اعلام نتایج آزمون شهریورماه، ۸۷ درصد بوده است و در سایر رشته‌ها از برنامه پیش بینی شده جلوتر هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، اهالی گلستان چشم انتظار هستند تا مدیران آموزش و پرورش استان با افزایش نظارت‌ها و بازرسی‌ها با مدیران که برخلاف مصوبات وزارت خانه عمل می‌کنند برخورد کنند زیرا در شرایط سخت اقتصادی بسیاری از خانواده‌ها از پرداخت همین هزینه‌ای اندک ناتوان بوده و ممکن است در صورت استمرار این مطالبات مجبور به ترک تحصیل فرزند خود شوند.