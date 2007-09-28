بسکتبال جام مهرام بین المللی می شود

حمید رضا صمد زاده سرپرست تیم بسکتبال مهرام ضمن بیان این مطلب به خبرنگار مهر گفت: باشگاه مهرام درنظر دارد ازاین پس هر سال پیش از شروع رقابت های لیگ برتر، تورنمنت "جام مهرام" را به صورت گسترده تر و با کیفیت هر چه بیشتر برگزار کند.

وی افزود: بسکتبال ایران قابلیت و ظرفیت میزبانی ثابت تورنمنت های بین المللی را دارد و مهرام به عنوان اولین باشگاه پیشقدم دراین راه از سال آینده با برنامه ریزی کامل و دقیق تری میزبان تیم های داخلی و خارجی خواهد بود.

سرپرست مهرام خاطر نشان کرد: اعضای هیئت مدیره باشگاه از هم اینک به فکر رایزنی با تیم های معتبر حوزه خلیج فارس و حتی اروپا هستند تا زمینه و شرایط لازم برای حضور اینگونه تیم ها در ایران و دیدار آن ها با تیم های داخلی را فراهم کنند.

وی اظهارداشت: اجرای چنین برنامه ای بازیکنان زیادی را درگیر مسابقه می کند و این موضوع در رشد و توسعه بسکتبال و نیز آشنایی هر چه بیشتر دیگر کشورها با وضعیت این رشته در داخل ایران تاثیر مستقیم می گذارد.

صمد زاده خاطرنشان کرد: امسال به دلیل فرصت کمی که در اختیار داشتیم جام مهرام (بزرگداشت مرحوم بهاءالدین ادب) را با حضور چهار تیم داخلی برگزار کردیم اما به طور حتم ادامه این بازی ها با شرکت 6 یا 8 تیم برگزار می شود.