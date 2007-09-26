۴ مهر ۱۳۸۶، ۱۴:۵۳

هیل :

امیدوارم تا پایان 2007 پرونده کره شمالی حل شود

نماینده ارشد آمریکا در مذاکرات شش جانبه برای حل بحران تسلیحات هسته ای کره شمالی، امروز ابراز امیدواری کرد که تا پیش از پایان سال جاری میلادی، پرونده هسته ای پیونگ یانگ به نتیجه نهایی برسد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"کریستوفر هیل" در آستانه آغاز دور جدید مذاکرات خلع سلاح هسته ای کره شمالی( مذاکرات شش جانبه ) ابراز امیدواری کرد تا قبل از پایان سال جاری میلادی، پیونگ یانگ به تمام تعهدات خود در قبال متوقف کردن فعالیتهای هسته ای عمل کرده و این پرونده به نتیجه نهایی برسد.

دور جدید مذاکرات شش جانبه، از فردا با حضور نمایندگان دو کره، چین، ژاپن، روسیه و آمریکا در پکن آغاز می شود.

مذاکرات خلع سلاح هسته ای کره شمالی موسوم به مذاکرات شش جانبه از سال 2003 آغاز شده است.

گفته می شود که کره شمالی با طرح غیرفعال سازی تاسیسات هسته ای اش به گونه ای که برای مدتی طولانی قابل احیا نباشند، موافقت می کند.

کره شمالی اخیراً طبق توافقنامه 13 فوریه در چارچوب مذاکرات شش جانبه، راکتور اتمی یونگ بیون خود را تعطیل و بازرسان آژانس تعطیلی آن را تایید کردند.

