۱۴ هزار زائر از مرز تمرچین به کشور بازگشته اند

علی رزازی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تداوم بازگشت زائران اربعین حسینی از مرز تمرچین اظهار کرد: پیش بینی می‌شود بازگشت زائران تا ۳۱ شهریور همچنان ادامه داشته باشد و در مرز تمرچین تمام زیرساخت‌ها و امکانات برای تسهیل در بازگشت زائران و خدمات دهی مناسب به آنها فراهم است.

وی با بیان اینکه از ابتدای بازگشایی مرز تمرچین برای تردد زائران اربعین حسینی ۵۲ هزار زائر از این مرز راهی کربلای معلی شدند، ادامه داد: با هماهنگی موکب‌های فعال در مرز تمرچین، تمامی امکانات و تمهیدات لازم برای بازگشت هموطنان از کشور عراق اندیشیده شده است.

سخنگوی ستاد اربعین آذربایجان‌غربی با اشاره به وضعیت جاده‌های منتهی به مرز تمرچین عنوان کرد: در جاده‌های منتهی به پایانه مرزی تمرچین شاهد ترافیکی روان هستیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر مرز تمرچین آمادگی پذیرایی از بازگشت شمار زیادی از زوار را دارد و محدودیتی از این بابت وجود ندارد، عنوان کرد: ما آمادگی کامل داریم و زائران می‌توانند مرز تمرچین را برای مسیر بازگشت انتخاب کنند.

مرز تمرچین در زمان بازگشت زوار ظرفیت میزبانی از ۱۰۰ هزار زائر اباعبدالله الحسین (ع) را دارد.