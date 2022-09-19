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۲۸ شهریور ۱۴۰۱، ۹:۰۵

مدیرکل دامپزشکی بوشهر:

مزارع میگوی استان بوشهر تحت تاثیر بیماری نکروز/ برداشت سریع‌تر شد

مزارع میگوی استان بوشهر تحت تاثیر بیماری نکروز/ برداشت سریع‌تر شد

بوشهر- مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر گفت: با توجه به شیوع بیماری نکروز حاد عفونی پانکراس میگو در مزارع پرورشی استان بوشهر، برداشت سریع تر میگو در دستور کار قرار گرفته است.

مرتضی بحرانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیماری ahpnd یا نکروز حاد عفونی پانکراس میگو در دو سایت پرورش میگوی بندر ریگ و رود شور جنوبی ردیابی شده است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به تأثیر این بیماری بر میگوی پرورشی، برداشت سریع میگو در مزارع استان بوشهر در حال انجام است.

مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر افزود: تاکنون ۱۴ هزار و ۲۰۰ تن میگوی پرورشی در استان برداشت شده که از این میزان یک هزار و ۲۰۰ تن آن مربوط به بندر ریگ هستند.

وی ادامه داد: بیماری نکروز حاد عفونی پانکراس میگو نوعی بیماری باکتریایی که پانکراس این گونه آبزی را مبتلا و موجب ایجاد اختلال در غذا خوردن و لاغر شدن، کاهش وزن و نهایتاً تلفات میگو می‌شود.

کد مطلب 5592847

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