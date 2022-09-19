مرتضی بحرانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیماری ahpnd یا نکروز حاد عفونی پانکراس میگو در دو سایت پرورش میگوی بندر ریگ و رود شور جنوبی ردیابی شده است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به تأثیر این بیماری بر میگوی پرورشی، برداشت سریع میگو در مزارع استان بوشهر در حال انجام است.

مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر افزود: تاکنون ۱۴ هزار و ۲۰۰ تن میگوی پرورشی در استان برداشت شده که از این میزان یک هزار و ۲۰۰ تن آن مربوط به بندر ریگ هستند.

وی ادامه داد: بیماری نکروز حاد عفونی پانکراس میگو نوعی بیماری باکتریایی که پانکراس این گونه آبزی را مبتلا و موجب ایجاد اختلال در غذا خوردن و لاغر شدن، کاهش وزن و نهایتاً تلفات میگو می‌شود.