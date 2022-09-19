کمبودی برای تامین نان مورد نیاز مردم در اربعین وجود نداشته است

ماشاله ارویسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از پیش از آغاز آغاز ایام اربعین حسینی تمهیدات لازم برای تأمین آرد مورد نیاز نانوایی‌های استان کرمانشاه به ویژه شهرهای در مسیر تردد زائران مانند بیستون و کنگاور انجام گرفت.

وی افزود: برای تأمین نان مورد نیاز مردم و زائران در این ایام آرد مورد نیاز نانوایی‌ها برای افزایش ساعات پخت نان صورت گرفت.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه تصریح کرد: در مرز خسروی نیز با توجه به حجم زیاد زائران تأمین آرد برای پخت نان صورت گرفت و در ایام مراجعه زائران به مرز خسروی و شهرستان قصرشیرین کمبود نان وجود نداشت.