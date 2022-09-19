بی توجهی شهردار چرام به وضعیت پسماند پذیرفتنی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علی مراد آخش صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: با توجه به بی توجهی‌های مستمر به موضوع مدیریت پسماند، احتمال اینکه شهردار چرام به مراجع قضائی معرفی گردد بالاست.

آخش اظهار داشت: شهرستان چرام پایلوت منطقه گردشگری بوده و بی توجهی شهردار چرام به وضعیت پسماند این شهرستان پذیرفتنی نیست.

رئیس نمایندگی محیط زیست چرام گفت: عدم جمع آوری منظم و مرتب زباله‌ها در این شهرستان مشکلات بهداشتی را به وجود خواهد آورد و در همین راستا موضوع بارها بررسی و پیگیری شده، ولی متأسفانه باز هم کم کاری زیادی دیده می‌شود.

آخش با تاکید بر اقدام قانونی، تصریح کرد: مطابق با قانون، مدیریت پسماند در حوزه شهری برعهده شهرداری بوده و محیط زیست بعنوان دستگاه نظارتی حاکمیتی اخطاریه‌های لازم را برای شهردار صادر کرده است.

وی افزود: مطابق با قانون چنانچه شهردار به اخطاریه زیست محیطی صادر شده توجه نکند، به مراجع قضائی معرفی خواهد شد.