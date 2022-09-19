  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۸ شهریور ۱۴۰۱، ۹:۴۶

رئیس نمایندگی محیط زیست شهرستان چرام:

بی توجهی شهردار چرام به وضعیت پسماند پذیرفتنی نیست

بی توجهی شهردار چرام به وضعیت پسماند پذیرفتنی نیست

یاسوج_ رئیس نمایندگی محیط زیست شهرستان چرام گفت: بی توجهی شهردار چرام به وضعیت پسماند این شهر پذیرفتنی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، علی مراد آخش صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: با توجه به بی توجهی‌های مستمر به موضوع مدیریت پسماند، احتمال اینکه شهردار چرام به مراجع قضائی معرفی گردد بالاست.

آخش اظهار داشت: شهرستان چرام پایلوت منطقه گردشگری بوده و بی توجهی شهردار چرام به وضعیت پسماند این شهرستان پذیرفتنی نیست.

رئیس نمایندگی محیط زیست چرام گفت: عدم جمع آوری منظم و مرتب زباله‌ها در این شهرستان مشکلات بهداشتی را به وجود خواهد آورد و در همین راستا موضوع بارها بررسی و پیگیری شده، ولی متأسفانه باز هم کم کاری زیادی دیده می‌شود.

آخش با تاکید بر اقدام قانونی، تصریح کرد: مطابق با قانون، مدیریت پسماند در حوزه شهری برعهده شهرداری بوده و محیط زیست بعنوان دستگاه نظارتی حاکمیتی اخطاریه‌های لازم را برای شهردار صادر کرده است.

وی افزود: مطابق با قانون چنانچه شهردار به اخطاریه زیست محیطی صادر شده توجه نکند، به مراجع قضائی معرفی خواهد شد.

کد مطلب 5592882

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها