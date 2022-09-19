به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سیداحمد میرعمادی اربعین حسینی را کنگره جهانی وحدت آفرین دانست و اظهار داشت: اربعین حسینی به عنوان یک کنگره جهانی با محوریت امام حسین (ع) هر ساله شکل می گیرد؛ قطعاً امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند وحدت بین امت اسلامی و تقویت انسجام و همگرایی مسلمانان هستیم.

وی افزود: برای ایجاد وحدت میان مسلمانان و تقویت انسجام و همگرایی، در ابتدا نیازمند به عوامل وحدت آفرین و ثانیاً نیازمند اسوه و الگو هستیم که این همگرایی شکل بگیرد و ثالثاً نیازمند ابزار و وسایلی هستیم که در این راه ما را به مقصد برساند و نزدیک کند.

آیت الله میرعمادی ادامه داد: به نظر می رسد پیاده روی اربعین سیدالشهدا نقش اساسی و کلیدی را در این موضوع دارد و می تواند همگان را با محوریت امام حسین (ع) به این اهداف ذکر شده برساند.

همگان امام حسین(ع) را یک شخصیت الهی می دانند

وی عنوان کرد: پنج عامل مهم در وحدت امت اسلامی با محوریت اربعین بسیار مهم است؛ اولاً، شخصیت امام حسین (ع) است که به عنوان پاره تن رسول خدا و سرور جوانان بهشت، زینت آسمان ها و زمین و خامس آل عبا مورد اتفاق نظر اهل سنت و شیعه است و همگان ایشان را یک شخصیت الهی می دانند.

آیت الله میرعمادی اضافه کرد: ایشان در میان امت اسلامی دارای جایگاه خاصی هستند و احترام ویژه ای دارند و در این راستا روایات متعددی از رسول خدا در بیان جایگاه سیدالشهدا (ع) در متون و کتب اهل سنت و شیعه بیان شده است زیرا حضرت یکی از بارزترین محورهای وحدت امت اسلامی است.

وی عنوان کرد: دوم، اهداف و آرمان قیام امام حسین (ع) است؛ مبارزه با ظلم، ستم، فساد، تبعیض و اصلاح امور جامعه و امر به معروف و نهی از منکر وجه مشترک امت اسلامی است؛ اصولاً شکل گیری امت اسلامی با این اهداف و آرمان بوده است و استمرار آن نیز بر همین مولفه ها خواهد بود.

پیاده روی اربعین با شعار عدالت خواهی و «هیهات من الذله»

نماینده سابق ولی فقیه در لرستان گفت: پیاده روی اربعین به منظور اعلام انزجار از ظلم و تبعیض و با شعار عدالت خواهی و «هیهات من الذله»، عزت و کرامت انسانی و دیگر مولفه ها جلوه ای از وحدت آفرینی است که اگر همین اهداف را دنبال کنیم در مسیر احیای ارزش های وحدت اسلامی است.

وی بیان کرد: سوم، سخنان و خطبه های سیدالشهدا است؛ با نگاه کلی به شروع نهضت سیدالشهدا تا روز عاشورا مشاهده می کنیم تمام این خطبه ها بر محوریت انسجام و وحدت امت اسلامی بوده است؛ ایشان در میان سپاه یزید و یاران خود فرمودند: "أَیُّهَا النّاسُ؛ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ (صلی الله علیه وآله) قالَ: «مَنْ رَأی سُلْطاناً جائِراً مُسْتَحِلاًّ لِحُرُمِ اللهِ، ناکِثاً لِعَهْدِ اللهِ، مُخالِفاً لِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ، یَعْمَلُ فِی عِبادِاللهِ بِالاِثْمِ وَ الْعُدْوانِ فَلَمْ یُغَیِّرْ عَلَیْهِ بِفِعْل، وَ لاَ قَوْل، کانَ حَقّاً عَلَی اللهِ أَنْ یُدْخِلَهُ مَدْخَلَهُ» "، ای مردم! پیامبر خدا (ص) فرمودند: «هر کس سلطان ستمگری را ببیند که حرام خدا را حلال شمرده، پیمان الهی را شکسته و با سنّت رسول خدا مخالفت ورزیده، در میان بندگان خدا به ستم رفتار می کند و او با زبان و کردارش با وی به مخالفت بر نخیزد، سزاوار است خداوند او را در جایگاه آن سلطان ستمگر (دوزخ) بیاندازد»، آیا این خطبه در جهت وحدت و همگرایی امت اسلامی نیست؟! از این نوع خطبه ها در سیره سیدالشهدا فراوان است.

مهمترین عامل اختلاف و تفرقه، جهل و بی خبری است

آیت الله میرعمادی خاطر نشان کرد: عامل چهارم، وجود افراد مختلف از صحابه رسول الله (ص) با نژاد های گوناگون بوده که الگویی مهم در انسجام و اتحاد امت اسلامی است و عامل پنجم، دستاوردها و اثرات قیام سیدالشهدا است که مهمترین آن آگاهی بخشی و بیداری امت اسلامی و احساس مسئولیت در سرنوشت جامعه اسلامی است.

این استاد حوزه و دانشگاه تاکید کرد: این دستاوردها در همگرایی دینی بسیار موثر است؛ مهمترین عامل اختلاف و تفرقه، جهل و بی خبری است، دشمنان معمولاً از جهل مردم استفاده کرده و بر آنان مسلط می شوند؛ امام حسین (ع) جانش را در راه خدا داد تا بندگان از جهالت رهایی پیدا کنند.

وی ادامه داد: پیاده روی اربعین در راستای آگاهی بخشی و مسئولیت پذیری دینی است تا آنکه همه مسلمانان در جهت تحقق تمدن نوین اسلامی گام بردارند و این پنج عامل هم در انسجام و همگرایی امت اسلامی با محوریت پیاده روی اربعین بسیار قابل توجه است و می تواند اثر گذار باشد.