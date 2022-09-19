به گزارش خبرنگار مهر، علی سملیان صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: کمیته‌های نظارت بر طرح‌های اشتغال پایدار روستایی و عشایری بمنظور پایش و ارزیابی میدانی از طرح‌های بهره مند از این تسهیلات تشکیل شده است.

وی افزود: بازدیدها با حضور نماینده‌هایی از اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی، فرمانداری شهرستان‌ها و دستگاه‌های اجرایی ارائه دهنده تسهیلات پایدار روستایی و عشایری انجام می‌شود. در این بازدیدها، اجرای طرح‌های ارائه شده و تعهد به ایجاد اشتغال بررسی می‌شود.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر خاطر نشان کرد: با حضور همکاران این اداره کل، بازدید از طرح‌های دریافت کننده تسهیلات در حوزه فاوا، در شهرستان تنگستان انجام و تائید شد.

وی تصریح کرد: چهار طرح از شهرستان تنگستان، دریافت کننده هفت میلیارد ریال تسهیلات بودند که منجر به ایجاد ۱۳ اشتغال جدید شد و بازدید از طرح‌های شهرستان جم در دست اقدام است.

سملیان گفت: اداره کل کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر از ابتدای دولت تا کنون، تائید کننده ۱۰ طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری در حوزه فاوا بوده و حدود ۱۵ میلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی پرداخت شده است.