مقابله با دشمن نیازمند جبران عقب ماندگی های فرهنگی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، عبدالله سهرابی پیش از ظهر امروز در پانزدهمین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی استان افزود: دشمن می کوشد با دور ساختن جوانان از فرهنگ مطالعه و پژوهش، زمینه انحراف آنان را فراهم آورد که در این راستا ترویج ماهواره و اینترنت را در دستورکار خود قرار داده است.



وی افزود: به منظور مقابله با توطئه های دشمن، نقش خانواده، انجمن اولیاء ومربیان، آموزش و پرورش و آموزش عالی بسیار سنگین است زیرا همه این نهادها می توانند با تدابیری خاص زمینه افزایش سرانه کتابخوانی در بین افراد جامعه به خصوص جوانان را فراهم کنند.



سهرابی با بیان این که برای ترویج فرهنگ کتابخوانی در جامعه عزم ملی همه بخش های جامعه را می طلبد، بیان داشت: نقش کتابخانه ها در ترویج و افزایش سرانه مطالعه در بین جوانان بسیار موثر است و برای جلب جوانان به کتابخانه ها باید هنر وارد آن شود و متولیان با اجرای سیاست های تشویقی و کار فرهنگی و هنری بستر را برای حضور هرچه بیشتر جوانان در آن فراهم کنند.



وی یادآور شد: برای ایجاد فضای نشاط درکتابخانه ها، احداث سالن های چند منظوره ورزشی، تفریحی و هنری در کتابخانه ها به منظور تخلیه انرژی جوانان ضروری است.



مدیرانجمن کتابخانه های عمومی استان نیز در این جلسه عنوان کرد: از مجموع 137 مصوبه انجمن کتابخانه های عمومی استان، 97درصد آن اجرایی و یا در مرحله اجرا قرار دارد.



محمدحسن مطیعی با اشاره به فعالیت های پیش بینی شده انجمن کتابخانه های عمومی استان درماه رمضان گفت: برگزاری مسابقه بزرگ رمضان در بین 31 هزار عضو کتابخانه های عمومی استان در دوره های سنی مختلف با هدف ترویج فرهنگ قرآن، احکام و دین در بین شرکت کنندگان از جمله برنامه های در نظرگرفته شده این انجمن در ماه رمضان است.