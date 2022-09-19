به گزارش خبرنگار مهر، نخستین سالگرد ارتحال علامه حسن‌زاده آملی با حضور شخصیت‌های حوزوی، مسئولان و اقشار مختلف مردم شامگاه دوشنبه ۲۸ شهریور بعد از نماز مغرب و عشاء در شبستان امام خمینی (ره) حرم حضرت معصومه (س) برگزار می‌شود.

سخنران این مراسم آیت‌الله هادی عباسی خراسانی از اساتید سطوح عالی حوزه علمیه قم و مداح نیز حاج عباس حیدرزاده است.

علامه ذوالفنون حسن حسن‌زاده آملی، فیلسوف، فقیه، ادیب، منجم، ریاضیدان و عارف معاصر شیعه، متولد ۱۳۰۷ در روستای ایرا از توابع لاریجان آمل است و نزد اساتید بزرگی همچون مهدی الهی قمشه‌ای، علامه شعرانی، علامه طباطبایی و سید محمدحسن الهی تلمذ کرد.

از ایشان آثار فراوانی در فلسفه، عرفان، ریاضی، نجوم، ادبیات فارسی و عربی برجای مانده است. دیوان اشعار وی نیز مورد اقبال اهالی شعر و ادب فارسی قرار گرفته است.

علامه حسن‌زاده آملی ۳ مهر ۱۴۰۰ و در ۹۲ سالگی بر اثر بیماری قلبی در آمل درگذشت و در زادگاهش به خاک سپرده شد.