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۲۸ شهریور ۱۴۰۱، ۱۰:۴۸

در حرم مطهر حضرت معصومه(س) :

نخستین سالگرد ارتحال علامه حسن‌زاده آملی برگزار می‌شود

نخستین سالگرد ارتحال علامه حسن‌زاده آملی برگزار می‌شود

قم- نخستین سالگرد ارتحال علامه حسن‌زاده آملی شامگاه دوشنبه در شبستان امام خمینی (ره) حرم حضرت معصومه (س) برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین سالگرد ارتحال علامه حسن‌زاده آملی با حضور شخصیت‌های حوزوی، مسئولان و اقشار مختلف مردم شامگاه دوشنبه ۲۸ شهریور بعد از نماز مغرب و عشاء در شبستان امام خمینی (ره) حرم حضرت معصومه (س) برگزار می‌شود.

سخنران این مراسم آیت‌الله هادی عباسی خراسانی از اساتید سطوح عالی حوزه علمیه قم و مداح نیز حاج عباس حیدرزاده است.

علامه ذوالفنون حسن حسن‌زاده آملی، فیلسوف، فقیه، ادیب، منجم، ریاضیدان و عارف معاصر شیعه، متولد ۱۳۰۷ در روستای ایرا از توابع لاریجان آمل است و نزد اساتید بزرگی همچون مهدی الهی قمشه‌ای، علامه شعرانی، علامه طباطبایی و سید محمدحسن الهی تلمذ کرد.

از ایشان آثار فراوانی در فلسفه، عرفان، ریاضی، نجوم، ادبیات فارسی و عربی برجای مانده است. دیوان اشعار وی نیز مورد اقبال اهالی شعر و ادب فارسی قرار گرفته است.

علامه حسن‌زاده آملی ۳ مهر ۱۴۰۰ و در ۹۲ سالگی بر اثر بیماری قلبی در آمل درگذشت و در زادگاهش به خاک سپرده شد.

کد مطلب 5592965

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