اخبار کوتاه رادیو

به گزارش خبرگزاری مهر، هدف این برنامه آشنایی و تجربه برنامهسازی متناسب با فضای مذهبی و قرآنی است. در کنار برنامهسازان رادیو جوان، مدیران بخشهای مختلف این شبکه نیز حضور دارند و از نزدیک پاسخگوی سئوالات مخاطبان و شنوندگان خواهند بود.
چهارشنبهها مدیر گروه جوان و جامعه و عوامل برنامههای "یک صبح یک سلام" و "جوانی آزاد" در نمایشگاه قرآن حضور دارند. جمعهها مدیر ارشد رادیو جوان و مدیر روابط عمومی پاسخگوی مراجعان خواهند بود. یکشنبهها مدیر طرح و برنامه همراه با عوامل برنامههای سحر و افطار به نمایشگاه قرآن میروند. دوشنبهها مدیر گروه جوان و فرهنگ با عوامل برنامه "نشانی" در مصلا حاضر میشوند و سهشنبهها مدیر گروه جوان و ورزش به همراه عوامل برنامههای "هفت شنبه"، "سهشنبه خط خطی" و "آخرشه" در غرفه رادیو جوان در نمایشگاه قرآن با شنوندگان و مخاطبان ملاقات میکنند.
ـ همزمان با جشن عاطفهها رادیو ایران حضور پررنگ مردم را انعکاس میدهد. رادیو ایران فردا از ساعت 9 تا 14 و از ساعت 14:30 تا 18:30 در حسینیه ارشاد مستقر هستند. در این برنامه حوریه صداقتی و علی اصغر نادرپور به عنوان گوینده و اردشیر تفقدراد به عنوان گزارشگر حضور دارند.
