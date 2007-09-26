۴ مهر ۱۳۸۶، ۱۵:۵۶

اخبار کوتاه رادیو

با آغاز به کار غرفه شبکه رادیویی جوان در نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم، هر شب یک گروه برنامه‌ساز از این شبکه در آن محل حضور دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هدف این برنامه آشنایی و تجربه برنامه‌سازی متناسب با فضای مذهبی و قرآنی است. در کنار برنامه‌سازان رادیو جوان، مدیران بخش‌های مختلف این شبکه نیز حضور دارند و از نزدیک پاسخگوی سئوالات مخاطبان و شنوندگان خواهند بود.

چهارشنبه‌ها مدیر گروه جوان و جامعه و عوامل برنامه‌های "یک صبح یک سلام" و "جوانی آزاد" در نمایشگاه قرآن حضور دارند. جمعه‌ها مدیر ارشد رادیو جوان و مدیر روابط عمومی پاسخگوی مراجعان خواهند بود. یکشنبه‌ها مدیر طرح و برنامه همراه با عوامل برنامه‌های سحر و افطار به نمایشگاه قرآن می‌روند. دوشنبه‌ها مدیر گروه جوان و فرهنگ با عوامل برنامه "نشانی" در مصلا حاضر می‌شوند و سه‌شنبه‌ها مدیر گروه جوان و ورزش به همراه عوامل برنامه‌های "هفت شنبه"، "سه‌شنبه خط خطی" و "آخرشه" در غرفه رادیو جوان در نمایشگاه قرآن با شنوندگان و مخاطبان ملاقات می‌کنند.

ـ همزمان با جشن عاطفه‌ها رادیو ایران حضور پررنگ مردم را انعکاس می‌دهد. رادیو ایران فردا از ساعت 9 تا 14 و از ساعت 14:30 تا 18:30 در حسینیه ارشاد مستقر هستند. در این برنامه حوریه صداقتی و علی اصغر نادرپور به عنوان گوینده و اردشیر تفقدراد به عنوان گزارشگر حضور دارند.

