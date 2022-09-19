کارخانه مخابرات راه دور پس از ۱۵ سال به مزایده می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدهادی ایمانیه ضمن تقدیر از حرمت بزرگ فارسی‌ها در مراسم اربعین امسال، گفت: در انتقال زائران کار بی‌نظیری از سوی راهداری فارس رخ داد که جای تشکر دارد.

او افزود: کار مواکب فارس به ویژه در مسیر عبور زائران بسیار ارزشمند و سخاوتمندانه بود و از این جهت باید تشکر ویژه کرد.

استاندار فارس همچنین با اشاره به اینکه ۱۰۰ پروژه عمرانی در هفته دفاع مقدس در نظر گرفته شده است، افزود: همچنین تعداد ناوگان هواپیمایی فارس افزایش می‌یابد و ناوگان اتوبوس‌های برقی نیز در فارس و شیراز مورد پیگیری قرار گرفته است.

ایمانیه در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مسئله آی تی آی بعد از ۱۵ سال حل شد و به زودی به مزایده می‌رود، تاکید کرد: مالک جدید حق تغییر کاربری ندارد و باید در مسیر تولید استفاده شود.

او به نوسان قیمت در بازار لوازم التحریر در آستانه بازگشایی مدارس هم اشاره کرد و گفت: در همه شهرها غرفه‌های عرضه این محصولات با قیمت کمتر برقرار شود و با توجه به اینکه در آستانه بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها هستیم همه مدیران در کنار آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها قرار بگیرند تا تربیت نسل جوان و نوجوان در یک فضای آرام و پرنشاط انجام گیرد.

استاندار فارس با تاکید بر لزوم انجام جهاد تبیین و نقش موزه دفاع مقدس در این امر برای تکمیل این موزه اعلام آمادگی کرد و اظهار داشت: در بحث ایثارگران از سوی دستگاه‌های اجرایی دقت بیشتری شود.

وی خواستار ساماندهی قبور مطهر شهدا به ویژه شهدای گمنام تا پایان امسال شد و گفت: زمینه اشتغال فرزندان شهدا در دستگاه‌های اجرایی نیز فراهم شود.

ایمانیه همچنین با اشاره به کسب رتبه دوم اشتغال بر اساس تعداد بیمه‌شدگان به فارس عنوان کرد: در جذب تبصره ۱۸ نیز فارس رتبه اول کشور را به خود اختصاص داده و کارخانه‌های تعطیل از رکود خارج شده است که فرمانداران برای شهرک‌های صنعتی و واحدهایی که دچار رکود شدند، باید همت ویژه داشته باشند.

او با بیان اینکه برای قطار شیراز بوشهر اعتبار یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلاری مصوب شده است، افزود: موافقت اولیه برای راه آهن شیراز اهواز نیز جلب شده و امید است که هر چه سریع‌تر اجرایی شود.

استاندار فارس با بیان اینکه امسال فاز نخست نهضت روخوانی قرآن تمام می‌شود به اجرای نمایش محشر اشاره و خاطرنشان کرد: هر شب ۴ تا ۶ هزار نفر از این نمایش دیدن می‌کنند که از این جهت قابل تقدیر است.