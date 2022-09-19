به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود بیات‌منش روز دوشنبه با بیان اینکه محور سلطانیه به همدان تا روستای آق‌بلاغ به طول ۱۰۰ کیلومتر در حوزه استحفاظی استان زنجان قرار دارد، اظهار کرد: مسیر از سلطانیه تا قیدار ۳۲ کیلومتر، ۱۸ کیلومتر کمربندی قیدار تا روستای حصار، از روستای حصار تا پیرمرزبان ۲۲ کیلومتر و ۲۸ کیلومتر تا روستای آق‌بلاغ تقسیم‌بندی شده است.

وی با اشاره به اینکه قطعه کمربندی قیدار به بهره‌برداری رسیده است، تصریح کرد: قطعه سلطانیه تا قیدار و روستای حصار تا روستای پیرمرزبان جزو پروژه‌های فعال اداره‌کل راه و شهرسازی است و پیمانکار در طول سال فعالیت دارد. با توجه به اینکه فصل راه‌سازی در استان زنجان محدود است و پس از آبان‌ماه نمی‌توان فعالیت عمرانی داشت، سعی بر این است تا پایان سال کاری ۱۴۰۲ این دو قطعه به بهره‌برداری برسد.

بیات منش با بیان اینکه سعی می‌شود قطعه سلطانیه تا قیدار به طول هشت و نیم کیلومتر و پنج کیلومتر ورودی شهر قیدار به بهره‌برداری رسد، ادامه داد: قطعه روستای حصار تا پیرمرزبان حدود ۱۰ کیلومتر از این محور در حال بهره‌برداری است و مابقی کار عمرانی این محور تا پاییز ۱۴۰۲ به بهره‌برداری می‌رسد. همچنین قطعه روستای پیرمرزبان تا آق‌بلاغ پیمانکار فعالیت خود را شروع کرده است و تا سه سال آینده محور به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان با اشاره به مزیت‌های بهره‌برداری این محور، خاطرنشان کرد: این محور مهم ترافیک خوبی را روانه استان خواهد کرد و در کریدور شمال به جنوب را به استان باز خواهد کرد و باعث توسعه جنوب استان به خصوص شهرستان خدابنده و تسهیل ارتباط استان‌های غربی و جنوب غربی با استان زنجان خواهد شد.