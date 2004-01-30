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۱۰ بهمن ۱۳۸۲، ۱۹:۵۸

سپاه پاسداران عموم ملت ايران را به حضور در آيين‌هاي پيروزي انقلاب اسلامي دعوت كرد

سپاه پاسداران انقلاب اسلامي با انتشار اطلاعيه‌اي ضمن تبريك فرارسيدن 12 بهمن ماه، سالروز ورود حضرت امام خميني ( ره) به ميهن اسلامي و آغاز دهه فجر پيروزي بر نظام شاهنشاهي‌، عموم ملت مومن و غيور ايران به حضور در آيين‌هاي گراميداشت بيست و پنجمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي دعوت كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر، اين اطلاعيه‌ مي‌افزايد: ملت قدرشناس و غيرتمند ايران با گذشت يك ربع قرن از پيروزي نهضت شكوهمند و عالمگير خود همچنان با حضور در صحنه ، سرنوشت خويش را با الهام از تعاليم اسلام ناب محمدي (ص) و بهر‌ه گيري از اراده مصمم و انقلابي خود رقم مي‌زنند و در اين راه با پيروي از خط ولايت ورهبري، فتنه ‌هاي شوم داخلي و خارجي را يكي پس از ديگري خاموش و پشت سر مي‌گذارند.
سپاه پاسداران، در ادامه آورده است: اينك كه مردم فهيم و قهرمان كشورمان در آستانه حضور در يكي از عرصه ‌هاي بزرگ تاريخ‌ ساز و آزمون ‌هاي حساس خود در معرض تبليغات مسموم و جنگ‌ رواني بيگانگان در نا‌كارآمد نشان دادن نظام ديني و سست جلوه دادن باورهاي انقلابي آنان قرار گرفته‌ اند، انشاءالله با لطف و مدد الهي و حضور خيره‌ كننده، پرشور و دشمن ‌شكن خود در انتخابات آينده‌ مجلس شوراي اسلامي، سايه ياس و نااميدي را همچنان بر اردوگاه شيطان بزرگ و دشمنان داخلي و خارجي استقلال و آزادي اين سرزمين اسلامي ايران مستولي خواهند ساخت .
اين اطلاعيه مي‌افزايد: يقينا كار‌آمدي نظام و جايگاه بلند جمهوري اسلامي در عرصه بين‌الملل و گرايش استقبال فزاينده حق طلبان وآزاديخواهان جهان به الگو برداري از انقلاب اسلامي ايران، مرهون پايداري و فداكاري مستمر مردم انقلابي و فرزندان معنوي امام خميني(ره) از پانزده خرداد 42 تا به امروز است.
در پايان اين اطاعيه آمده است: پاسداران و بسيجيان همراه و همگام با خيل عظيم مردم مومن و انقلابي ايران با حضور در جشن‌ها و آيين‌هاي گراميداشت دهه فجر ياد امام راحل(ره) و شهيدان گلگون كفن انقلاب اسلامي را گرامي داشته و ميثاق مجدد خود با رهبر حكيم و فرزانه انقلاب اسلامي و آرمانهاي بلند نظام جمهوري اسلامي را به نمايش خواهند گذارد.

کد مطلب 55930

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