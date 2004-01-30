به گزارش خبرگزاري مهر، اين اطلاعيه‌ مي‌افزايد: ملت قدرشناس و غيرتمند ايران با گذشت يك ربع قرن از پيروزي نهضت شكوهمند و عالمگير خود همچنان با حضور در صحنه ، سرنوشت خويش را با الهام از تعاليم اسلام ناب محمدي (ص) و بهر‌ه گيري از اراده مصمم و انقلابي خود رقم مي‌زنند و در اين راه با پيروي از خط ولايت ورهبري، فتنه ‌هاي شوم داخلي و خارجي را يكي پس از ديگري خاموش و پشت سر مي‌گذارند.

سپاه پاسداران، در ادامه آورده است: اينك كه مردم فهيم و قهرمان كشورمان در آستانه حضور در يكي از عرصه ‌هاي بزرگ تاريخ‌ ساز و آزمون ‌هاي حساس خود در معرض تبليغات مسموم و جنگ‌ رواني بيگانگان در نا‌كارآمد نشان دادن نظام ديني و سست جلوه دادن باورهاي انقلابي آنان قرار گرفته‌ اند، انشاءالله با لطف و مدد الهي و حضور خيره‌ كننده، پرشور و دشمن ‌شكن خود در انتخابات آينده‌ مجلس شوراي اسلامي، سايه ياس و نااميدي را همچنان بر اردوگاه شيطان بزرگ و دشمنان داخلي و خارجي استقلال و آزادي اين سرزمين اسلامي ايران مستولي خواهند ساخت .

اين اطلاعيه مي‌افزايد: يقينا كار‌آمدي نظام و جايگاه بلند جمهوري اسلامي در عرصه بين‌الملل و گرايش استقبال فزاينده حق طلبان وآزاديخواهان جهان به الگو برداري از انقلاب اسلامي ايران، مرهون پايداري و فداكاري مستمر مردم انقلابي و فرزندان معنوي امام خميني(ره) از پانزده خرداد 42 تا به امروز است.

در پايان اين اطاعيه آمده است: پاسداران و بسيجيان همراه و همگام با خيل عظيم مردم مومن و انقلابي ايران با حضور در جشن‌ها و آيين‌هاي گراميداشت دهه فجر ياد امام راحل(ره) و شهيدان گلگون كفن انقلاب اسلامي را گرامي داشته و ميثاق مجدد خود با رهبر حكيم و فرزانه انقلاب اسلامي و آرمانهاي بلند نظام جمهوري اسلامي را به نمايش خواهند گذارد.

