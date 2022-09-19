به گزارش خبرنگار مهر، سید سجاد راستخانه امروز دوشنبه در گفت و گو با رسانه‌ها اظهار داشت: بر اساس تفاهم نامه همکاری کتابخانه های عمومی و شرکت مخابرات استان لرستان، همه کتابخانه های عمومی استان به شبکه فیبر نوری متصل می‌شوند و اعضای کتابخانه های عمومی استان با استفاده از بسته تخفیف ویژه، اینترنت خانگی دریافت می‌کنند.

وی بیان داشت: کتابخانه های عمومی به عنوان یک دستگاه فرهنگی، وظیفه خدمت رسانی به عموم مردم در راستای کتاب و کتابخوانی را بر عهده داشته و در راستای انجام هرچه بهتر این رسالت خویش، نیازمند همکاری و مساعدت سایر دستگاه‌های اجرایی است.

مدیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی لرستان ادامه داد: بخش عمده‌ای از ارائه خدمات در کتابخانه های عمومی به مراجعه کنندگان به صورت الکترونیک و در بستر اینترنت صورت می‌پذیرد، به همین رو انتظار می‌رود با مساعدت شرکت مخابرات استان برخی از مشکلات فنی پیش رو، مرتفع تا شاهد افزایش ارائه خدمت در کتابخانه های عمومی استان باشیم.