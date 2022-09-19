سرهنگ محمد حسن سلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برنامه‌ریزی هفته دفاع مقدس و برنامه‌های تدارک دیده شده در این ایام، بیان کرد: پنج هزار برنامه و فعالیت فرهنگی، اجتماعی، هنری و ورزشی به مناسبت هفته دفاع مقدس در هشت شهرستان استان تدارک دیده شده است.

وی با بیان اینکه از جمله برنامه‌های شاخص هفته دفاع مقدس استان سمنان تجلیل از ۱۵ هزار رزمنده و پیشکسوت دفاع مقدس خواهد بود، تاکید کرد: این رویداد بزرگ در هشت مراسم شهرستانی، ۱۰۰ مسجد، ۱۰۰ روستا و بقاع متبرکه استان برگزار می‌شود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان سمنان با بیان اینکه گرامی داشت ۱۵ هزار رزمنده و پیشکسوت دفاع مقدس همچنین در هیئت‌های ورزشی، مساجد، دانشگاه‌ها و دستگاه‌های دولتی نیز برگزار خواهد شد تا بتوانیم بیش از پیش از ظرفیت‌های برنامه‌های فرهنگی هفته دفاع مقدس استفاده کنیم، گفت: برنامه‌ریزی به این صورت است که در تمام طول هفته دفاع مقدس بتوانیم شاهد برگزاری تقدیر از پیشکسوتان عرصه جهاد و دفاع باشیم.

سلامی با بیان اینکه رونمایی از آثار دوران دفاع مقدس مانند خاطره گویی، کتاب‌های مرتبط با عملیات دفاع مقدس، نقش رزمندگان در دوران جنگ و… از دیگر برنامه‌های هفته دفاع مقدس در استان سمنان است، گفت: ۴۲ عنوان کتاب در این هفته رونمایی خواهد شد.

وی با بیان اینکه در هفته دفاع مقدس شاهد رونمایی از ۸۰ اثر فرهنگی ادبی هنری نیز خواهیم بود، گفت: روایتگری در میعادگاه‌های نمازجمعه استان سمنان از دیگر برنامه‌های این ایام در استان خواهد بود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان سمنان ادامه داد: در کنار روایتگری ویژه اقشار مختلف برنامه‌هایی مانند خاطره گویی و شعرخوانی در سطوح مختلف برگزار می‌شود همچنین ستاد برگزاری مراسم هفته دفاع مقدس استان سمنان در فضای مجازی نیز برنامه‌هایی را تدارک دیده که از جمله آنها می‌توان به فراخوان فیلم و عکس و خاطره گویی و… اشاره کرد که مخاطبان آن بیشتر جوانان هستند.