۵۰ درصد از واحدهای صنعتی ثبت شده در لرستان فعال هستند

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن جعفری امروز دوشنبه در گفت و گو با رسانه‌ها اظهار داشت: تکمیل واحدهای صنعتی نیمه تمام استان از سال گذشته با جدیت در دستور کار قرار گرفت و از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون ۷۶۱ فرصت شغلی در این خصوص ایجاد یا تثبیت شده است.

وی افزود: در این مدت ۱۰۲ واحد صنعتی استان با مجموع سرمایه ثابت چهار هزار و ۹۳۸ میلیارد و ۶۶۵ میلیون ریال تکمیل و وارد چرخه تولید شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان تصریح کرد: این واحدها در زمینه‌های مختلف از جمله برش انواع سنگ، تولید شیر خشک، ماسک، الکل طبی، بتن معمولی، روکش پی وی سی، درب ایمنی، پودر میکرونیزه کربنات کلسیم، بسته بندی عسل، قند و شکر، تولید مصنوعات چوبی، فیلتر هوای خودرو و واحدهای سردخانه‌ای بررسی و تکمیل شده اند.

جعفری افزود: ۳۵ درصد اقتصاد استان به فعالیت‌های حوزه این سازمان وابستگی دارد که اهداف و شرح وظایف متعددی برای آن در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: تاکنون هزار و ۲۸۸ واحد صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری در لرستان ثبت شده است که تعدادی تعطیل و برخی نیمه‌فعال و در مجموع بیش از ۵۰ درصد با ظرفیت‌های مختلف در حال فعالیت هستند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان تاکید کرد: با توجه به وجود واحدهای صنعتی، صنفی و معدنی، حجم مشکلات و شرح وظایف گسترده، باید ارتباط مستمر و مؤثر با سایر دستگاه‌های اقتصادی، امنیتی، نظارتی و از جمله سپاه در حوزه بسیج اصناف و بسیج مهندسین برقرار باشد.