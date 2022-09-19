به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ علی رزمجو صبح دوشنبه در نشست خبری به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس ضمن تسلیت دهه آخر ماه صفر اظهار داشت: بی‌شک و بدون تردید دفاع مقدس از باشکوه‌ترین حماسه‌های ملت ایران در طول تاریخ است.

وی تصریح کرد: شکوه و عظمت دفاع مقدس در پرتو ارزش‌های الهی و پایبندی اقشار مختلف مردم و رزمندگان به این ارزش‌های الهی بوده است.

فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر گفت: این ارزش‌ها با ویژگی‌های الهی موجب شد کشور ما در دوران جنگ هشت سال دفاع مقدس مغلوب نشود و ارزش‌های الهی و ارزش‌های دفاع مقدس برای سال‌های سال ساری و جاری است و باید این ویژگی‌ها در زندگی خانوادگی اشخاص و ادارات و نهادها پابرجا بماند.

رزمجو با گرامیداشت ۴۲ امین سالگرد هفته دفاع مقدس اضافه کرد: استفاده از ویژگی‌های دفاع مقدس در برابر هجمه‌های دشمن برنده‌ترین سلاح علیه خاک‌ریز دشمن است.

تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس

فرمانده سپاه امام صادق علیه‌السلام استان بوشهر گفت: انقلاب اسلامی در اوج آسمان قدرتش را در ابعاد مختلف بعد از ۴۲ سال قرار دارد.

وی تصریح کرد: با هماهنگی کامل با مسئولین استانی ازجمله بنیاد حفظ آثار و استانداری بوشهر برنامه‌های هفته شکوهمند دفاع مقدس را باشکوه‌تر از گذشته برگزار می‌کنیم.

رزمجو اضافه کرد: در شروع هفته دفاع مقدس فرماندهان نیروهای مسلح با نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه بوشهر آیت‌الله صفایی بوشهری دیدار خواهند کرد.

فرمانده سپاه امام صادق علیه‌السلام استان بوشهر گفت: تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس به‌صورت استانی و کشوری، رژه اقتدارآمیز نیروهای مسلح در کنار آب‌های نیلگون خلیج‌فارس، نمایش بخشی از تجهیزات نیروهای مسلح، عطرافشانی قبور مطهر شهدا در سراسر استان بوشهر ازجمله برنامه‌های شاخص گرامیداشت هفته دفاع مقدس در استان بوشهر است.

وی با اشاره به شعار محوری هفته دفاع مقدس امسال با مقاومت هستیم بیان کرد: حضور باشکوه نیروهای مسلح در نماز جمعه، افتتاح دو حوزه مقاومت خواهران و برادران در چغادک، برگزاری نقش همایش نقش اصناف در دروان مقدس از دیگر برنامه‌های شاخص گرامیداشت هفته دفاع مقدس در استان بوشهر است.

توزیع نوشت‌افزار

رزمجو بابیان اینکه در دوران ۸ سال دفاع مقدس سربازان نیز نقش مؤثر داشته‌اند و جوانان بعد از آموزش و سازمان‌دهی برای حضور در جبهه‌ها آماده می‌شدند گفت: در هفته دفاع مقدس همایش تجلیل از سربازان نمونه را برای اینکه یادی کنیم از سربازان دفاع مقدس و بتوانیم انتقال‌دهنده فرهنگ آن زمان به سربازان امروز باشیم در دستور کار قرار داده‌ایم.

وی افزود: نیروهای جهاد نیز در دوران هشت سال دفاع مقدس نقش بی‌بدیلی را ایفا کرده‌اند به همین مناسبت همایش تبیین نقش جهاد در دفاع مقدس نیز در هفته دفاع برگزار می‌شود.

رزمجو با اشاره به نقش‌آفرینی لشکر فاطمیون در دفاع از حرم اضافه کرد: در شهرستان گناوه دو خانواده شهید مدافع حرم لشکر فاطمیون هستند که در پایین‌ترین سطح زندگی قرار دارند که با هماهنگی‌هایی که با سردار سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام شد دو منزل مسکونی با تجهیزات کامل برای این دو خانواده شهید ساخته و در هفته دفاع مقدس افتتاح خواهد شد.

فرمانده سپاه امام صادق علیه‌السلام استان بوشهر با اشاره به برگزاری یادواره شهدا، شب‌های خاطره گویی و برنامه‌های متعدد دیگر در هفته دفاع مقدس گفت: توزیع ۲ هزار بسته لوازم تحریر که قیمت هر بسته ۵۰۰ هزار تومان است بین دانش آموزان نیازمند نیز دیگر برنامه‌های هفته دفاع مقدس استان بوشهر است.