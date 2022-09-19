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۲۸ شهریور ۱۴۰۱، ۱۱:۵۱

کارشناس هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد خبر داد؛

رگبارپراکنده درراه کهگیلویه وبویراحمد/یاسوج سردترین نقطه استان شد

رگبارپراکنده درراه کهگیلویه وبویراحمد/یاسوج سردترین نقطه استان شد

یاسوج_ کارشناس هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد از احتمال بارش باران خبر داد و گفت: رگبارهای پراکنده در راه استان است.

ولی بهره مند در گفت و گو با خبرنگار مهر، افزود: بر اساس بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و شاخص‌های ناپایداری، طی سه روز آینده احتمال رگبارهای پراکنده و رعد و برق در مناطق مرتفع و سردسیری استان وجود دارد.

وی ابراز داشت: بنابراین جو غالب صاف تا قسمتی ابری از بعد از ظهر با افزایش ابر و در نقاط مرتفع با احتمال رگبار و رعد و برق پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

بهره مند با بیان اینکه برای دوشنبه آسمان استان صاف تا کمی ابری از بعد از ظهر با رشد ابر، گاهی وزش باد و احتمال رگبار و رعدوبرق پراکنده در ارتفاعات پیش‌بینی شده است، اظهار داشت: بر اساس وضعیت هوای ۲۴ ساعت گذشته لنده با بیشینه دمای ۳۹.۵ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و یاسوج با کمینه دمای ۱۳.۸ دهم درجه سانتی گراد سردترین نقطه استان بود.

کد مطلب 5593027

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