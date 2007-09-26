برای تامین معلم در مناطق محروم با مشکل مواجهیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمود فرشیدی وزیر آموزش و پرورش که برای پاسخگویی به سئوال کاظم جلالی، نماینده شاهرود در مجلس شورای اسلامی حضور یافته بود، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی در خصوص مشکل کمبود معلم در مناطق محروم و دور افتاده و عدم تمایل معلمان برای حضور در این مناطق گفت: با افزایش سن، همکاران فرهنگی به طور طبیعی دچار بیماری های مختلف می شوند و برای پیگیری های درمانی نیاز دارند به مراکز درمانی و پزشکی شهرهای بزرگ مراجعه کنند و به همین دلیل نمی توان از آنها در مناطق دورافتاده و محروم استفاده کرد.

وی با بیان اینکه 540 هزار نفر از جمعیت فرهنگیان کشور را زنان تشکیل می دهند ، ادامه داد: خانم ها محدودیت های خاص خود را دارند و نمی توان از خدمات آنها در روستاها و نقاط دورافتاده استفاده کرد.

فرشیدی ادامه داد : وزارت آموزش و پرورش نمی تواند به همکاری که 25 سال سابقه خدمت صادقانه دارد بگوید که چون در شهرهای بزرگ با مازاد نیرو مواجه هستیم ، برای ادامه خدمت به مناطق محروم برود .

او در ادامه خاطر نشان کرد که دولت دراین راستا لایحه ای تقدیم نهاد قانونگذاری کرده که بر اساس آن فرهنگیان دارای 25 سال سابقه کار بازنشسته می شوند و معادل نصف آنها برای خدمت در مناطق محروم جذب نیرو انجام خواهد شد .

فرشیدی در پایان گفت که نمایندگان ملت در مجلس هفتم از این لایحه استقبال خوبی کرده اند و امید است از همه ظرفیت ها و نیروها به درستی برای رفع مشکلات آموزش و پرورش استفاده شود .