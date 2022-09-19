۱۷ مجرم تحت تعقیب در سلسله دستگیر شدند

‌به‬ گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عسگر عیسایی امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای تأمین نظم و امنیت شهروندان طرح قرارگاه جهادی جلب توسط مأموران انتظامی این شهرستان در ۴۸ ساعت گذشته اجرا شد.

وی ادامه داد: در این طرح که به صورت همزمان در شش نقطه از این شهرستان به مرحله اجرا در آمد، ۱۷ نفر از مجرمان تحت تعقیب و چهار سارق سابقه دار دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی سلسله با اشاره به رضایتمندی مردم از اجرای این طرح، از همکاری صمیمانه مردم تشکر کرد و گفت: چنین طرح‌های امنیتی به صورت مستمر ادامه خواهد داشت و شهروندان می‌توانند در صورت اطلاع از هر گونه فعالیت مشکوک مخلان نظم و امنیت عمومی مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.