ادامه افزایش دما در خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی اثمری در رابطه با وضعیت جوی خراسان رضوی در روز دوشنبه، اظهار کرد: در ساعات بعد از ظهر در ارتفاعات شمالی استان، آسمان کمی ابری همراه با وزش باد خواهد بود که در نواحی بادخیز به‌ویژه در مناطق جنوب شرق استان، وزش باد به نسبت شدید توأم با گرد و غبار، کاهش دید و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: این وضعیت جوی با شدت و ضعف تا آخر هفته جاری در استان ماندگار خواهد بود.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی با بیان این‌که امروز کماکان آسمان استان خراسان رضوی صاف است، افزود: دمای هوای استان خراسان رضوی همچنان با شیب کندی روندی افزایشی خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته دمای هوای مشهد بین ۱۶ تا ۳۰ درجه سلسیوس در نوسان بود که بیشینه دمای هوای امروز مشهد ۳۱ درجه و کمینه دمای هوا ۱۶ درجه سلسیوس خواهد بود؛ قوچان با کمینه دمای هوای ۱۰ درجه سلسیوس و سرخس با بیشینه دمای هوای ۳۵ درجه سلسیوس به ترتیب خنک‌ترین و گرم‌ترین شهرهای خراسان رضوی طی ۲۴ ساعت گذشته بوده‌اند.

اثمری اضافه کرد: همچنین طی ۲۴ ساعت گذشته بیشترین شدت وزش باد از شهرستان‌های سبزوار و تربت حیدریه با ۴۳ کیلومتر در ساعت ثبت و گزارش شده است.