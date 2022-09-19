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۲۸ شهریور ۱۴۰۱، ۱۴:۵۳

وزارت بهداشت اعلام کرد؛

شناسایی ۷۲۶ بیمار جدید کرونایی در کشور/ ۱۸ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۷۲۶ بیمار جدید کرونایی در کشور/ ۱۸ نفر دیگر فوت شدند

بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۷۲۶ بیمار مبتلا به کرونا در کشور فوت شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، از دیروز تا امروز ۲۸ شهریورماه ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۷۲۶ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی و ۱۳۱ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۵۴۳ هزار و ۵۴۸ نفر رسید.

در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۸ بیمار مبتلا به کووید ۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۴ هزار و ۳۱۹ نفر رسید.

تا کنون ۷ میلیون ۳۲۱ هزار و ۴۵۸ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان‌ها ترخیص شده اند.

۲۴۹ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۵۴ میلیون و ۴ هزار و ۶۱۰ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

در حال حاضر ۲۰ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۲۵۷ شهرستان در وضعیت زرد و ۱۷۱ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

رنگ قرمز از نقشه کرونایی کشور پاک شده است.

کد مطلب 5593050

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