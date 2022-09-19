شناسایی ۷۲۶ بیمار جدید کرونایی در کشور/ ۱۸ نفر دیگر فوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، از دیروز تا امروز ۲۸ شهریورماه ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۷۲۶ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی و ۱۳۱ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۵۴۳ هزار و ۵۴۸ نفر رسید.

در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۸ بیمار مبتلا به کووید ۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۴ هزار و ۳۱۹ نفر رسید.

تا کنون ۷ میلیون ۳۲۱ هزار و ۴۵۸ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان‌ها ترخیص شده اند.

۲۴۹ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۵۴ میلیون و ۴ هزار و ۶۱۰ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

در حال حاضر ۲۰ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۲۵۷ شهرستان در وضعیت زرد و ۱۷۱ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

رنگ قرمز از نقشه کرونایی کشور پاک شده است.