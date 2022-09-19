معرفی نقش خارگ در دفاع مقدس از ابعاد مهم جهاد تبیین است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دشتی زاده صبح دوشنبه در نشست شورای اداری بخش ویژه خارگ اظهار داشت: جزیره خارگ در هشت سال دفاع مقدس نقش راهبردی و مهم ایفا کرده است.

وی اضافه کرد: معرفی نقش خارگ و خارگی‌ها در هشت سال دفاع مقدس از ابعاد مهم جهاد تبیین است و باید نسل جدید باید بدانند که خارگ و خارگی چگونه هشت سال در مقابل قدرت‌های بزرگ ایستادگی کرد.

بخشدار ویژه خارگ افزود: همه مدارس جزیره باید برای بازگشایی در سال تحصیلی جدید آماده شوند و آموزش و پرورش برنامه‌های نظارتی و کنترلی خود را برای رفع مشکلات مدارس اجرا کند تا مدارس با تغییر اساسی نسبت به دوران شیوع کرونا بازگشایی شوند.

وی تصریح کرد: ضرورت نظارت مستمر و کنترل بیشتر بر سرویس مدارس و جدیت در احقاق حق شهروندان خارگی و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط و همچنین برنامه ریزی هایی در زمینه ایجاد خدمات مطلوب سرویس مدارس و لزوم ساماندهی سرویس مدارس خارگ برای جابجایی دانش آموزان در طول سال تحصیلی مد نظر قرار گیرد.

دشتی‌زاده تاکید کرد: شورای شهر خارگ نسبت تعیین نرخ اجاره بها سرویس مدارس در جزیره خارگ اقدامات لازم را به عمل آورند.

وی خاطر نشان کرد: برای به اتمام رسیدن پروژه آسفالت خیابان طالقانی بارج جهت حمل مصالح این پروژه در اختیار شهرداری خارگ قرار گیرد، همچنین عملیات عمومی و شهرداری خارگ نسبت به توسعه زیر ساخت سردخانه اموات خارگ اقدام کند.