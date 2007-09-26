تبیین دلاوری های دوران دفاع مقدس برای نسل جوان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در دورود، سرهنگ پاسدار تقی محمدی پیش از ظهر امروز در جمع دانش آموزان بسیجی پلدختر اظهار داشت: دفاع مقدس برای ملت ایران دانشگاه انسان سازی بود و لازم است فرهنگ این دوران به نسل آینده منتقل شود.

وی با اشاره به تجهیزات پیشرفته دشمن در برابر امکانات رزمندگان ایرانی در جنگ تحمیلی افزود: ایستادگی رزمندگان با حداقل تجهیزات نظامی در برابر دشمن مسلح ارزش دلاور مردان این مرز و وبوم را دو چندان می کند.

محمدی هدف از گرامیداشت هفته دفاع مقدس را بزرگداشت، تجدید میثاق با آرمان های شهدا و تحکیم اراده دفاع از انقلاب، نظام اسلامی و کشور در بین نسل امروز ذکر کرد.



وی بهره گیری از فرهنگ مقاومت ایثار و شهادت، نشر فرهنگ دفاع مقدس، زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا وایثارگران، نمایش اقتدار و یکپارچگی ملت، دولت و نیروهای مسلح را از دیگر اهداف بزرگداشت این هفته عنوان کرد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان پلدختر نیز با بیان این که دفاع و مقاومت ملت ایران در هشت سال جنگ تحمیلی در طول تاریخ ایران بی سابقه بوده است، بیان داشت: انقلاب اسلامی در 28 سال گذشته دوران مختلفی نظیر دفاع مقدس و سازندگی را پشت سر گذاشته اما امروز با توکل به خدا، دوران فناوری و کسب علم است.

نورالدین احمدی خاطرنشان کرد: اکنون وظیفه ما به عنوان متولیان بخش فرهنگی جامعه است که در حفظ و پاسداری این ارزش ها تلاش بیشتری کنیم.