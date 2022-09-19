به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به همراه معاونان این وزارتخانه و رئیس و معاونان دانشگاه علوم پزشکی مشهد از مرکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی «ملک‌آباد» بازدید کرد.

در این بازدید، دکتر بهرام عین‌اللهی ضمن عیادت از بیماران در بخش بستری موقت، وضعیت واحدهای پزشکی، دندانپزشکی، مامایی، تزریقات و پانسمان، رادیولوژی، آزمایشگاه، سلامت خانواده و بهداشت محیط و حرفه‌ای مرکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی ملک‌آباد را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.

وزیر بهداشت بر حمایت کامل از مراجعه‌کنندگان به مرکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی ملک‌آباد و ارائه بهترین نوع خدمات در حوزه‌های بهداشتی، درمانی، دارویی، آزمایشگاهی و غیره و ارائه بهترین نوع خدمات به آنان تاکید کرد.

شهر «مُلک‌آباد»، مرکز بخش احمدآباد شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی است که نزدیک‌ترین شهر به مشهد از سمت جاده مشهد به تهران به‌شمار می‌رود؛ این شهر به واسطه قرار گرفتن در مسیر تردد زائران بارگاه منور رضوی و همچنین عبور مسیر زائران پیاده علی بن موسی‌الرضا (ع) از اهمیت زیادی برخوردار است.