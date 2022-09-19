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۲۸ شهریور ۱۴۰۱، ۱۵:۰۴

ثبت تصاویر شوکای مادر به همراه فرزند در جنگل های املش

ثبت تصاویر شوکای مادر به همراه فرزند در جنگل های املش

املش- رئیس اداره حفاطت از محیط زیست املش از ثبت تصاویری از شوکای مادر به همراه بچه اش در مناطق جنگلی این شهرستان خبر داد.

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به گزارش خبرنگار مهر، لطیف جواهر دشتی با اشاره به مشاهده شوکای مادر به همراه فرزندنش در جنگل‌های املش اظهار کرد: جنگل‌های استان گیلان از جمله مناطق جنگلی بکر شهرستان املش از بهترین زیستگاه‌ها و پناهگاه‌های امن حیات وحش ارزشمند استان محسوب می‌شود.

وی از همه مردم و علاقه مندان به طبیعت خصوصاً جنگل نشینان و دامداران خواست تا در حفاظت از این جانوران زیبا و ارزشمند به محیط بانان کمک کنند.

گفتنی است شوکا با نام علمی Capreolus capreolus گوزنی نسبتاً کوچک است. این حیوان بدنی ظریف، دست‌هایی کوتاه‌تر از پاها، گوش‌هایی باریک و سم‌هایی سیاه‌رنگ و باریک و بلند دارد. نرها شاخ دارند و ماده‌ها بدون شاخ‌اند. شاخ نرها در پاییز می‌افتد. شوکاها با شاخ زدن به درختان جوان، قلمرو خود را تعیین می‌کنند.

کد مطلب 5593068

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    نظرات

    • IR ۱۶:۵۹ - ۱۴۰۱/۰۶/۲۹
      0 0
      پاسخ
      خدای من چقدر ناز وقشنگ دولت بیاد نژاد آهو رو در همه ی بیابان ها وجنگل های ایران ازدیاد وپرورش بده

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