ثبت تصاویر شوکای مادر به همراه فرزند در جنگل های املش

به گزارش خبرنگار مهر، لطیف جواهر دشتی با اشاره به مشاهده شوکای مادر به همراه فرزندنش در جنگل‌های املش اظهار کرد: جنگل‌های استان گیلان از جمله مناطق جنگلی بکر شهرستان املش از بهترین زیستگاه‌ها و پناهگاه‌های امن حیات وحش ارزشمند استان محسوب می‌شود.

وی از همه مردم و علاقه مندان به طبیعت خصوصاً جنگل نشینان و دامداران خواست تا در حفاظت از این جانوران زیبا و ارزشمند به محیط بانان کمک کنند.

گفتنی است شوکا با نام علمی Capreolus capreolus گوزنی نسبتاً کوچک است. این حیوان بدنی ظریف، دست‌هایی کوتاه‌تر از پاها، گوش‌هایی باریک و سم‌هایی سیاه‌رنگ و باریک و بلند دارد. نرها شاخ دارند و ماده‌ها بدون شاخ‌اند. شاخ نرها در پاییز می‌افتد. شوکاها با شاخ زدن به درختان جوان، قلمرو خود را تعیین می‌کنند.