اسکان زائران اربعین در مرز خسروی به ۶۰ هزار نفر رسید

محمدباقر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حدود ۶۰ هزار نفر طی مدت مراجعه زائران اربعین حسینی به استان کرمانشاه و مرز خسروی توسط نیروهای هلال احمر اسکان یافتند.

وی افزود: این تعداد اسکان داده شده فقط مربوط به مرز خسروی نیست و زواری که قصد خروج از مرز مهران در استان ایلام را داشته اند نیز در مسیرهای منتهی به استان همسایه نیز اسکان داده شده‌اند.

سرپرست جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه با اشاره به توزیع ۱۳ هزار بطری آب معدنی تا روز گذشته در مرز خسروی و اردوگاه‌های استان، تصریح کرد: تا کنون ۲۱ هزار قرص نان و ۷۶۰ بسته غذایی ۷۲ ساعته نیز توزیع شده است.

محمدی تعداد موکت و پتو توزیع شده در اردوگاه‌ها و اماکن عمومی برای استفاده زوار را ۳۸ هزار و ۹۰ نفر عنوان کرد و گفت: در این ایام اعضای جوانان با برپایی هشت دستگاه و استقرار تیم‌های سحاب و سحر در ورودی شهرها و مسیرهای پر تردد به بیش از ۱۸ هزار نفر ارائه خدمات دادند.

وی آموزش‌های امداد و کمک‌های اولیه را از دیگر خدمات هلال احمر در محل اردوگاه‌ها و پایانه مرزی خسروی عنوان و بیان کرد: در این مدت تعداد ۱۵ هزار و ۹۷۰ جلد بروشور آموزشی توزیع و زائرین از آموزش‌های مربیان مستقر بهره‌مند شدند.