مشکل هزار و ۲۵۸ دانش آموز بازمانده از تحصیل خراسان جنوبی مرتفع شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی حسینی صبح دوشنبه در شورای پیشگیری از وقوع جرم خراسان جنوبی اظهار کرد: دو هزار و ۳۱۰ دانش‌آموز بازمانده از تحصیل در خراسان جنوبی وجود داشته است.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش خراسان جنوبی با اشاره به اینکه از این تعداد ۵۰۲ نفر به طور کلی شناسایی نشده‌اند، افزود: مشکل هزار و ۲۵۸ نفر به دلیل سختی ایاب و ذهاب از تحصیل بازمانده بودند با تأمین سرویس مدرسه برطرف شد.

حسینی با بیان اینکه برای حل مشکل ایاب و ذهاب این دانش آموزان دو میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شد، بیان کرد: با توجه هزینه‌ها امسال مبلغ بیشتری را در نظر خواهیم گرفت.

وی گفت: برخی از دانش آموزان به واسط شرایط به وجود آمده بعد از کرونا ترک تحصیل کردند.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش خراسان جنوبی اظهار کرد: مشکلات در زمینه چرایی ترک تحصیل دانش آموزان با جزئیات و به صورت دقیق بررسی شده است.

علی عبدی، مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی خراسان جنوبی گفت: به منظور کاهش سرقت، پیشنهاد می‌شود سارقین پس از طی مدت حبس در زندان‌ها به مساجد محلات خود تحویل شوند.

وی ادامه داد: امید است با همکاری هم محله‌ای‌ها علاوه بر نظارت، با ایجاد اشتغال و حمایت از خانواده زندانی، امکان تکرار سرقت کاهش یابد.

محمدرضا بیجاری، معاون سیاسی امنیتی فرمانداری بیرجند نیز در این نشست با اشاره به دستورالعمل پیشگیری از سرقت در خراسان جنوبی گفت: پایش تصویری بازار بیرجند و خیابان جمهوری اسلامی در صورت تقبل دو سوم هزینه از سوی بازاریان، طی سه مرحله اجرایی خواهد شد.