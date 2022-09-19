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۲۸ شهریور ۱۴۰۱، ۱۲:۵۷

در ۲۴ ساعت گذشته؛

۲۹ کرمانشاهی در بخش‌های کرونایی بستری هستند

۲۹ کرمانشاهی در بخش‌های کرونایی بستری هستند

کرمانشاه- رئیس کمیته اطلاع‌رسانی ستاد مدیریت کرونای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: ۲۹ کرمانشاهی در بخش‌های کرونایی بستری هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد بهرامیان ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در شبانه روز گذشته صفر مورد مثبت بستری مبتلا به کرونا و یک مورد بیمار مثبت سرپایی نیز در استان کرمانشاه شناسایی شدند.

وی افزود: هم‌اکنون ۲۹ بیمار مربوط به کرونا در مراکز درمانی استان کرمانشاه بستری هستند.

رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد مدیریت کرونا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: در شبانه روز گذشته خوشبختانه هیچ بیمار کرونایی در استان کرمانشاه جان خود را از دست نداده است.

بهرامیان گفت: مجموع جان باختگان بر اثر ابتلاء به کرونا در استان کرمانشاه از ابتدای اپیدمی تاکنون سه هزار و ۲۲۳ نفر است.

وی بیان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته یک بیمار جدید با علائم مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های استان کرمانشاه بستری شده و ترخیص پنج نفری از بیمارستان پس از بهبودی انجام گرفته است.

کد مطلب 5593117

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