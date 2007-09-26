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۴ مهر ۱۳۸۶، ۱۴:۳۸

از سوی رئیس جمهور؛

قانون موافقتنامه تجارت ترجیحی بین کشورهای عضو دی‌هشت ابلاغ شد

رئیس جمهور قانون موافقتنامه تجارت ترجیحی بین کشورهای عضو دی هشت را برای اجرا به وزارت بازرگانی ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت  اعلام کرد، این موافقتنامه مشتمل بر یک مقدمه و سی و چهار ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده و اجازه مبادله اسناد آن به دولت داده شده است .

بر اساس این موافقتنامه هشت کشور عضو گروه دی – هشت یعنی ایران ، پاکستان ،‌ترکیه ، مصر ،‌مالزی ، اندونزی ، نیجریه و بنگلادش رفتار ترجیحی را در تعاملات تجاری بین خود در پیش خواهند گرفت . اشتراک مزایا و رفتار متقابل کلی به منظور انتفاع عادلانه همه اعضا با توجه به سطوح توسعه اقتصادی ، تجارت خارجی ، سیاست های تعرفه ای و تشریفات واردات مربوط آنها ، شناسایی نیازهای اعضایی که کمترتوسعه یافته اند ، و انجام مذاکرات و ارائه امتیازات به صورت مرحله‌ای ازجمله اصول کلی حاکم بر این موافقتنامه هستند .

علاوه بر این ،‌ اعضای گروه دی – هشت اهدافی مانند کاهش تعرفه ها و حذف موانع غیرتعرفه ای و شبه تعرفه ای ، ارتقاء و گسترش تجارت ،کمک به توسعه هماهنگ روابط اقتصادی بین اعضا ، ایجاد شرایط توانمندسازی برای رقابت عادلانه بین اعضا ، تسهیل تجارت مشترک و کمک به گسترش تجارت جهانی ، ایجاد محیطی امن تر و قابل پیش بینی تر برای رشد پایدار تجارت بین اعضا و تسهیل متنوع سازی مبادلات تجاری بین اعضا را از انعقاد موافقتنامه تجارت ترجیحی دنبال می کنند .

به منظور نظارت بر اجرای هرچه بهتر موافقتنامه ، یک کارگروه نظارت متشکل از نمایندگان اعضای دی – هشت در سطح مقامات ارشد و نیزبه عنوان بالاترین نهاد سیاستگذاری، شورای وزراء بازرگانی در سطح وزرا تشکیل خواهد شد و دبیرخانه دی – هشت به عنوان دبیرخانه شورای وزرای بازرگانی و کارگروه نظارت نیز عمل خواهد کرد .

اعضای گروه دی – هشت با لازم الاجرا شدن این موافقتنامه شبه تعرفه های خود را در مورد کالاهایی که مشمول کاهش می باشند  ، حذف خواهند کرد . البته اعضای کمتر توسعه یافته این کار را ظرف مدت سه سال انجام می دهند و این مدت در صورت درخواست آنها و موافقت شورای وزرای بازرگانی قابل تمدید است .

کد مطلب 559312

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