به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد، این موافقتنامه مشتمل بر یک مقدمه و سی و چهار ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده و اجازه مبادله اسناد آن به دولت داده شده است .

بر اساس این موافقتنامه هشت کشور عضو گروه دی – هشت یعنی ایران ، پاکستان ،‌ترکیه ، مصر ،‌مالزی ، اندونزی ، نیجریه و بنگلادش رفتار ترجیحی را در تعاملات تجاری بین خود در پیش خواهند گرفت . اشتراک مزایا و رفتار متقابل کلی به منظور انتفاع عادلانه همه اعضا با توجه به سطوح توسعه اقتصادی ، تجارت خارجی ، سیاست های تعرفه ای و تشریفات واردات مربوط آنها ، شناسایی نیازهای اعضایی که کمترتوسعه یافته اند ، و انجام مذاکرات و ارائه امتیازات به صورت مرحله‌ای ازجمله اصول کلی حاکم بر این موافقتنامه هستند .

علاوه بر این ،‌ اعضای گروه دی – هشت اهدافی مانند کاهش تعرفه ها و حذف موانع غیرتعرفه ای و شبه تعرفه ای ، ارتقاء و گسترش تجارت ،کمک به توسعه هماهنگ روابط اقتصادی بین اعضا ، ایجاد شرایط توانمندسازی برای رقابت عادلانه بین اعضا ، تسهیل تجارت مشترک و کمک به گسترش تجارت جهانی ، ایجاد محیطی امن تر و قابل پیش بینی تر برای رشد پایدار تجارت بین اعضا و تسهیل متنوع سازی مبادلات تجاری بین اعضا را از انعقاد موافقتنامه تجارت ترجیحی دنبال می کنند .

به منظور نظارت بر اجرای هرچه بهتر موافقتنامه ، یک کارگروه نظارت متشکل از نمایندگان اعضای دی – هشت در سطح مقامات ارشد و نیزبه عنوان بالاترین نهاد سیاستگذاری، شورای وزراء بازرگانی در سطح وزرا تشکیل خواهد شد و دبیرخانه دی – هشت به عنوان دبیرخانه شورای وزرای بازرگانی و کارگروه نظارت نیز عمل خواهد کرد .

اعضای گروه دی – هشت با لازم الاجرا شدن این موافقتنامه شبه تعرفه های خود را در مورد کالاهایی که مشمول کاهش می باشند ، حذف خواهند کرد . البته اعضای کمتر توسعه یافته این کار را ظرف مدت سه سال انجام می دهند و این مدت در صورت درخواست آنها و موافقت شورای وزرای بازرگانی قابل تمدید است .