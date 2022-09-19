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۲۸ شهریور ۱۴۰۱، ۱۳:۱۱

اعلام حمایت شهرداری شیراز از تیم فوتبال فجر شهید سپاسی

اعلام حمایت شهرداری شیراز از تیم فوتبال فجر شهید سپاسی

شیراز - شهردار منتخب شیراز گفت: شورای شهر و شهرداری شیراز تاکنون حمایت هایی از تیم فوتبال فجر شهید سپاس شیراز داشته و به طور حتم این روند در حد توان افزایش خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده سپاه فجر فارس ظهر دوشنبه در دیدار با اعضای تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز، گفت: وظیفه خودم می‌دانم برد هفته گذشته را تبریک بگویم و خدا را شاکرم که به باور رسیدید و نتیجه مطلوبی را دریافت کردید.

سردار ید الله بوعلی با اظهار قدردانی از همه عوامل تیم، بیان کرد: این باور در زمین باوجود شرایط سخت به وجود آمده است و امیدواریم این روند روبه‌جلو و مطلوب ادامه پیدا کند.

وی همچنین به دیدار اخیر خود با شهردار منتخب شیراز اشاره و عنوان کرد: شهردار منتخب در این دیدار ابراز علاقه برای ورود و حمایت از تیم فجر شهید سپاسی به‌عنوان یکی از مسؤولیت‌های شهرداری شیراز داشتند که مورد استقبال قرار گرفت.

در ادامه این بازدید محمدحسن اسدی شهردار منتخب شیراز اظهار کرد: خدا را شاکرم که توفیق دیدار با شما حاصل شد و صمیمانه از بازیکنان، سرمربی، مربی، کادر فنی و تمام کسانی که دست‌به‌دست هم برای افتخار تیم این کلان‌شهر تلاش می‌کنند، قدردانی می‌کنم.

وی با اشاره به حمایت‌هایی که تاکنون شورای اسلامی شهر و شهرداری این کلان‌شهر از تیم فجر شهید سپاسی داشته‌اند، اعلام کرد: حمایت خود را در حد وسع از این تیم انجام می‌دهیم.

به گفته اسدی؛ سردار بوعلی با باور و اعتقاد و به‌عنوان یک اولویت و فراتر از مسؤولیت، پای‌کار تیم فجر شهید سپاسی آمده است و این به ما انگیزه بیشتری می‌دهد که حمایت بیشتری از این تیم داشته باشیم و علاوه بر ظرفیت‌های موجود شهری و استانی سایر ظرفیت‌ها را نیز پای‌کار آوریم.

وی با بیان اینکه بازی فراز و فرود دارد و باید روند روبه جلو ادامه پیدا کند، خاطرنشان کرد: ما به این تیم و عوامل آن افتخار می‌کنیم و هرکدام از شما یک سفیر و الگو برای جوانان ما هستید و این وظیفه حمایتی ما را دوچندان می‌کند.

محمدحسین مفتاحی مدیرعامل باشگاه فجر شهید سپاسی شیراز نیز با تقدیر از نگاه و دلسوزی فرمانده سپاه فجر فارس به این تیم به بازسازی آن اشاره کرد و گفت: در گام اول به بازسازی رده‌ها به‌عنوان پشتوانه‌ای برای این تیم پرداختیم.

وی با بیان اینکه برخی ملی‌پوش‌ها از همین تیم رفته‌اند، خاطرنشان کرد: پیوستگی ابعاد شخصیتی و اخلاقی در کنار ابعاد جسمی، فنی و ورزشی برای ما اهمیت بسزایی دارد و در بازسازی تیم از جذب مربی خوش‌نام با روشن‌ترین سابقه گرفته تا جذب بازیکنان و کادر فنی، به این اصل توجه کرده‌ایم.

مدیرعامل باشگاه فجر شهید سپاسی شیراز با بیان اینکه امروز با مجموعه‌ی همدلی که داریم، وضعیت خوبی داریم، گفت: اگر این تیم حمایت نشود قصه تلخ حذف تیم‌های این شهر تکرار می‌شود.

کد مطلب 5593130

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