به گزارش خبرگزاری مهر، عباس ذاکریان در پنجمین جلسه شورای ترافیک استان در سالن جلسات معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری قم گفت: مسئولیت ساماندهی سرویس مدارس بر عهده سازمان تاکسیرانی است و می‌بایست از ظرفیت‌های مختلف استفاده کرد.

فرماندار قم با بیان اینکه نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی باعث شده تا نرخ مشخصی برای کرایه سرویس مدرسه شکل نگیرد، افزود: شرکت‌های تاکسی اینترنتی به رانندگانی که در زمینه سرویس دانش‌آموزی همکاری نمی‌کنند، خدمات ندهند.

وی با تأکید بر اینکه سازمان تاکسیرانی نیز تشویق‌هایی برای رانندگان تاکسی اینترنتی در بحث سرویس مدارس مدون کند، گفت: راننده‌ای که از تاکسی اینترنتی استفاده می‌کند، باید قوانین آن را هم بپذیرد.

وی همچنین یادآور شد: بخشی از دانش‌آموزان را اولیا جابه‌جا می‌کنند، اگر ساعت شروع مدرسه هفت و ساعت شروع کار ادارات نیز ۷:۳۰ باشد؛ اولیا می‌توانند، مشکل کمبود سرویس مدارس را کاهش دهند.

ذاکریان با اشاره به اینکه در حال حاضر در شهر قم به ۶ هزار سرویس مدرسه نیاز داریم، تصریح کرد: اگر در ساعت شروع مدارس تغییری بدهیم، این تعداد سرویس به سه هزار دستگاه کاهش پیدا می‌کند.