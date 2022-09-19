رزرو هتل های مشهد با قیمت مناسب در مستر بلیط

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی در قسمت شمال شرق ایران واقع شده است و وسعت آن ۳۵۱ کیلومتر مربع و بیش از ۳ میلیون ۱۰۰ هزار نفر جمعیت دارد. شهر مشهد دومین کلان شهر و پرجمعیت‌ترین شهر ایران را بعد از تهران محسوب می‌شود. شهر مشهد از شمال با شهرستان کلات، از شمال غربی با درگز، از غرب با چناران و نیشابور و از شرق با سرخس و تربت جام همسایه است و طبیعتی کوهستانی دارد که رشته کوه‌های هزار مسجد و بینالود آن را در بر گرفته اند. این شهر بخاطر وجود حرم مطهر امام رضا (ع) به عنوان پایتخت معنوی ایران شناخته می‌شود و سالانه پذیرای حدود ۲۷ میلیون گردشگر ایرانی و ۲ میلیون گردشگر خارجی است که از مهم‌ترین قطب‌های گردشگری کشور محسوب می‌شود.

مشهد یکی از توریست پذیر ترین شهرهای کشورمان ایران است و هر ساله گردشگران داخلی و خارجی زیادی به این شهر زیبا سفر می‌کنند تا از حرم مطهر امام رضا (ع) و مجموعه آثار تاریخی آن بازدید نمایند. به جرأت می‌توان گفت مشهد سابقه طولانی و بسیار تأثیرگذار در تاریخ کهن ایران ایفا نموده است.

حقایق جالب درباره شهر مشهد

اقتصاد مردم شهر مشهد با تولید و تجارت زعفران، زرشک، نبات، آجیل و خشکبار، چرم و صنعت فرش در گردش است.

بعد از شهادت امام رضا (ع)، ایشان را در آرامگاه هارونی سناباد به خاک سپردند. پس از آن به «سناباد نوغان» مشهدالرضا گفتند. به مرور زمان این مکان گسترده شد و مردم توس به اینجا نقل مکان کردند و نام آن «مشهد» شد.

شهر مشهد به عنوان قطب کشتی با چوخه در جهان شناخته می‌شود.

تنها جایی که در کل دنیا نقاره نواخته می‌شود، حرم امام رضا (ع) در شهر مشهد است.

نقاره زنی در حرم مطهر امام رضا (ع) از دوره‌ی غزنویان رواج یافت و بعد از آن نیز تا به امروز ادامه یافته است. در طول سال، به غیر از ماه محرم و صفر و روزهای شهادت ائمه اطهار، دقایقی قبل از طلوع غروب آفتاب نقاره‌ها با طنین خاصی نواخته می‌شوند.

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