دستگیری کلاهبردار ۵۱۰ میلیونی در داراب

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا نوشاد اظهار داشت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر برداشت غیر مجاز ۵۱۰ میلیون ریال از حساب وی، موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات اولیه پلیس از شاکی مشخص شد که مالباخته برای انجام یک عملیات بانکی وارد درگاه جعلی بانکی شده و بعد از وارد کردن اطلاعات حساب خود در این درگاه جعلی، متوجه برداشت غیرمجاز ۵۱۰ میلیون ریال از حساب بانکی اش می‌شود.

سرهنگ نوشاد بیان کرد: با آغاز تحقیقات پلیس و با اقدام به موقع کارشناسان پلیس فتا، متهم پرونده در یکی از شهرستان‌های استان تهران شناسایی و وجه مسروقه با پیگیری‌های انجام شده، به حساب شاکی بازگردانده شد.

فرمانده انتظامی شهرستان داراب با تأکید بر دقت کاربران فضای مجازی در دریافت و نصب نرم‌افزارهای کاربردی، گفت: کاربران نرم‌افزارهای مورد نیاز خود را از فروشگاه‌های معتبر نرم‌افزاری دریافت کرده و از بازکردن لینک‌های ناشناس که در شبکه‌های اجتماعی یا از طریق پیامک به هر عنوانی برای آن‌ها ارسال می‌شود، خودداری کنند.