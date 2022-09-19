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۲۸ شهریور ۱۴۰۱، ۱۳:۳۹

فرمانده انتظامی داراب خبر داد؛

دستگیری کلاهبردار ۵۱۰ میلیونی در داراب

دستگیری کلاهبردار ۵۱۰ میلیونی در داراب

شیراز - فرمانده انتظامی داراب از شناسایی فیشینگ کار حرفه ای با ۵۱۰ میلیون ریال کلاهبرداری از یکی از شهروندان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا نوشاد اظهار داشت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر برداشت غیر مجاز ۵۱۰ میلیون ریال از حساب وی، موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات اولیه پلیس از شاکی مشخص شد که مالباخته برای انجام یک عملیات بانکی وارد درگاه جعلی بانکی شده و بعد از وارد کردن اطلاعات حساب خود در این درگاه جعلی، متوجه برداشت غیرمجاز ۵۱۰ میلیون ریال از حساب بانکی اش می‌شود.

سرهنگ نوشاد بیان کرد: با آغاز تحقیقات پلیس و با اقدام به موقع کارشناسان پلیس فتا، متهم پرونده در یکی از شهرستان‌های استان تهران شناسایی و وجه مسروقه با پیگیری‌های انجام شده، به حساب شاکی بازگردانده شد.

فرمانده انتظامی شهرستان داراب با تأکید بر دقت کاربران فضای مجازی در دریافت و نصب نرم‌افزارهای کاربردی، گفت: کاربران نرم‌افزارهای مورد نیاز خود را از فروشگاه‌های معتبر نرم‌افزاری دریافت کرده و از بازکردن لینک‌های ناشناس که در شبکه‌های اجتماعی یا از طریق پیامک به هر عنوانی برای آن‌ها ارسال می‌شود، خودداری کنند.

کد مطلب 5593166

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