پیشرفت کشور در گرو تربیت نسلی متدین و قانونمند است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نوش آبادی پیش از ظهر دوشنبه در نشست هم‌اندیشی مدیران مدارس مقاطع مختلف تحصیلی که در محل کانون ملائک قرچک برگزار شد با اشاره به اینکه امروز معلمان باید نسلی را تربیت کنند که اگر در هر جایگاهی قرار گرفت، عدالت را در حوزه‌های مختلف محقق کنند اظهار داشت: چنین نسل پرورش یافته ای می‌تواند با نگاه تبعیض و نابرابری مقابله کند.

نوش آبادی بیان داشت: به تعبیر امام راحل و رهبر معظم انقلاب، خداوند خود نخستین معلم انسان‎‌ها است و اگر قبول داشته باشیم که خداوند نخستین معلم انسان‌ها است، باید به حضور در نهادی که آینده سازان کشور را تعلیم و تربیت می‌دهد افتخار کنیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تربیت یک نسل هوشمند، متدین، قانونمند و بصیر هدف مهمی است افزود: رسیدن به این هدف بسیار مهم لازمه تحقق پیشرفت و توسعه کشور است.

نماینده مردم شهرستان‌های ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی گفت: این نهاد به امکانات تجهیزات و حمایت‌های مادی و معنوی نیاز دارد، این نهاد تعلیم و تربیت آینده سازان کشور را بر عهده دارد و برای دستیابی به اهداف خود، به کمک سایر ارکان‌ها هم نیاز دارد.

وی اظهار داشت: برای رسیدن به پیشرفت و توسعه کشور به حمایت و پشتیبانی تمام ارکان نیاز است و دستیابی به مسئولیت و مأموریتی که به وزارت آموزش و پرورش محول شده جز با پشتیبانی نهادهای مختلف امکان پذیر نیست و به تنهایی نمی‌تواند اهداف جامعه را محقق کند.







