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۲۸ شهریور ۱۴۰۱، ۱۵:۰۲

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی آذربایجان‌ شرقی خبرداد؛

رشد مثبت تولید ناخالص داخلی آذربایجان ‌شرقی در ۵ ماهه نخست امسال

رشد مثبت تولید ناخالص داخلی آذربایجان ‌شرقی در ۵ ماهه نخست امسال

تبریز- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی آذربایجان‌ شرقی گفت: با تلاش دستگاه‌های اجرایی استان در پنج ماهه سال جاری، شاهد رشد مثبت تولید ناخالص داخلی استان هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فرشکاران صبح دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به مزیت‌های اقتصادی استان اظهار کرد: بارزترین ویژگی اقتصاد استان تکیه بر توانمندی‌ها و فعالیت‌های مؤثر بخش خصوصی است که هر موقع در عرصه‌های اقتصادی، صنعتی، معدنی و کشاورزی ورود پیدا کرده، بسیاری از مشکلات حل شده است.

وی افزود: اینجا دیار مردمان غیور، سخت کوش، کارآفرین و اقتصادی است که در طول تاریخ آذربایجان را تبدیل به قطب و مرکز صنعت و تجارت ایران زمین و فراتر از آن کشورهای همسایه کرده‌اند.

فرشکاران مدعی شد: اگر استراتژی حین عملیات داشته باشیم و با بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع موجود بهره وری را ارتقا دهیم، آذربایجان شرقی در سه سال آینده می‌تواند تبدیل به بهشت سرمایه گذاری کشور شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی بر هدف گذاری نرخ رشد اقتصادی استان و تحقق آن از طریق بهره وری و تأمین منابع مالی پایدار، ایجاد اشتغال، توسعه تولید دانش بنیان، تکمیل زنجیره تولید، عدالت اجتماعی و برابری، فعال سازی واحدهای تولیدی، توجه به آمایش سرزمین و توسعه صادرات اشاره کرد.

وی متذکر شد: در ۱۰ سال گذشته برنامه ریزی، هماهنگی و بویژه پیگیری‌های لازم جهت افزایش درصد اعتبارات استان و دریافت سهم حقه استان از سبد بودجه کشور آنگونه که باید و شاید صورت نگرفته و روند اجرای پروژه‌های مهم و استراتژیک استان در بخش‌هایی مثل آب و راه خیلی طولانی شده است.

فرشکاران ابراز داشت: در این مدت به دلیل عدم پیگیری جذب اعتبارات پروژه‌های ملی، اعتبار برخی از ردیف‌ها در قانون بودجه طی چند سال با روند کاهشی رو برو و در نهایت حذف شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی در عین حال خاطرنشان ساخت: مدیریت ارشد استان و بویژه شخص استاندار نهایت تلاش و پیگیری‌های لازم را در جهت جبران کم کاری‌های گذشته انجام می‌دهد تا با حل گام به گام مشکلات، وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی بهبود یابد و مسیر توسعه استان هموار تر شود.

کد مطلب 5593185

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