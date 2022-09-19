رشد مثبت تولید ناخالص داخلی آذربایجان ‌شرقی در ۵ ماهه نخست امسال

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فرشکاران صبح دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به مزیت‌های اقتصادی استان اظهار کرد: بارزترین ویژگی اقتصاد استان تکیه بر توانمندی‌ها و فعالیت‌های مؤثر بخش خصوصی است که هر موقع در عرصه‌های اقتصادی، صنعتی، معدنی و کشاورزی ورود پیدا کرده، بسیاری از مشکلات حل شده است.

وی افزود: اینجا دیار مردمان غیور، سخت کوش، کارآفرین و اقتصادی است که در طول تاریخ آذربایجان را تبدیل به قطب و مرکز صنعت و تجارت ایران زمین و فراتر از آن کشورهای همسایه کرده‌اند.

فرشکاران مدعی شد: اگر استراتژی حین عملیات داشته باشیم و با بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع موجود بهره وری را ارتقا دهیم، آذربایجان شرقی در سه سال آینده می‌تواند تبدیل به بهشت سرمایه گذاری کشور شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی بر هدف گذاری نرخ رشد اقتصادی استان و تحقق آن از طریق بهره وری و تأمین منابع مالی پایدار، ایجاد اشتغال، توسعه تولید دانش بنیان، تکمیل زنجیره تولید، عدالت اجتماعی و برابری، فعال سازی واحدهای تولیدی، توجه به آمایش سرزمین و توسعه صادرات اشاره کرد.

وی متذکر شد: در ۱۰ سال گذشته برنامه ریزی، هماهنگی و بویژه پیگیری‌های لازم جهت افزایش درصد اعتبارات استان و دریافت سهم حقه استان از سبد بودجه کشور آنگونه که باید و شاید صورت نگرفته و روند اجرای پروژه‌های مهم و استراتژیک استان در بخش‌هایی مثل آب و راه خیلی طولانی شده است.

فرشکاران ابراز داشت: در این مدت به دلیل عدم پیگیری جذب اعتبارات پروژه‌های ملی، اعتبار برخی از ردیف‌ها در قانون بودجه طی چند سال با روند کاهشی رو برو و در نهایت حذف شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی در عین حال خاطرنشان ساخت: مدیریت ارشد استان و بویژه شخص استاندار نهایت تلاش و پیگیری‌های لازم را در جهت جبران کم کاری‌های گذشته انجام می‌دهد تا با حل گام به گام مشکلات، وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی بهبود یابد و مسیر توسعه استان هموار تر شود.