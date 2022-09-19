ارائه ۱۰ هزار خدمت به زائران کربلا توسط تیم درمانی خراسان شمالی

علی عفت زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی و به همت بسیج جامعه پزشکی، حدود ۴۰ نفر از کادر درمان استان برای ارائه خدمات درمانی و بهداشتی به کربلای معلی اعزام شدند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ادامه داد: این تیم درمانی به مدت ۷ روز در موکب قمر بنی هاشم در مکان کربلای معلی، میدان علما، خیابان حر مستقر شدند و خدمات بهداشتی درمانی را به صورت رایگان به زائران اربعین ارائه دادند.

وی بیان داشت: بیش از ۱۰ هزار نفر از زائران امام حسین علیه السلام خدمات ویزیت پزشک متخصص، ویزیت پزشک عمومی، پانسمان، سرم درمانی و دارو دریافت کردند.