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۲۸ شهریور ۱۴۰۱، ۱۳:۵۴

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

ارائه ۱۰ هزار خدمت به زائران کربلا توسط تیم درمانی خراسان شمالی

ارائه ۱۰ هزار خدمت به زائران کربلا توسط تیم درمانی خراسان شمالی

بجنورد- معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با اشاره به اعزام ۴۰ کادر درمان استان به اربعین، گفت: این تیم بیش از ۱۰ هزار خدمت به زائران کربلا ارائه داد.

علی عفت زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی و به همت بسیج جامعه پزشکی، حدود ۴۰ نفر از کادر درمان استان برای ارائه خدمات درمانی و بهداشتی به کربلای معلی اعزام شدند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ادامه داد: این تیم درمانی به مدت ۷ روز در موکب قمر بنی هاشم در مکان کربلای معلی، میدان علما، خیابان حر مستقر شدند و خدمات بهداشتی درمانی را به صورت رایگان به زائران اربعین ارائه دادند.

وی بیان داشت: بیش از ۱۰ هزار نفر از زائران امام حسین علیه السلام خدمات ویزیت پزشک متخصص، ویزیت پزشک عمومی، پانسمان، سرم درمانی و دارو دریافت کردند.

کد مطلب 5593189

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