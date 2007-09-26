۴ مهر ۱۳۸۶، ۱۶:۰۰

هفته دفاع مقدس زمینه ساز انتقال آرمان های شهدا به نسل جوان است

خرم آباد - خبرگزاری مهر: فرماندار خرم آباد گفت: هفته دفاع مقدس فرصت خوبی برای انتقال ارزش های این ایام و آرمان های شهدا به نسل جوان است.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حسن شریعت نژاد ظهر امروز در جلسه هماهنگی روز جهانی قدس شهرستان خرم آباد اظهار داشت: اگر امروز در امنیت و آرامش زندگی می کنیم و در جامعه رشد و توسعه وجود دارد این حاصل فرهنگ بسیجی و دلاورمردی و رشادت های ملت ایران در دوران دفاع مقدس است.

فرماندار خرم آباد در ادامه با اشاره به نزدیک بودن روزجهانی قدس از این روز به عنوان روز تبلور همبستگی مسلمانان جهان یاد کرد و افزود: این روز را می توان یک حرکت عظیم اسلامی در تاریخ اسلام قلمداد کرد .

در ادامه این جلسه محمد کرم الهی، معاونت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان یادآور شد: با توجه به شرایط امروز فلسطین، اتحاد و یکپارچگی مسلمانان جهان برای باشکوه برگزار شدن راهپیمایی این روز به عنوان یادگار امام خمینی (ره) ضروری است.

در این جلسه مسیر و زمان راهپیمایی در شهرستان خرم آباد، ساعت 10 صبح روز جمعه 13 مهر ماه از مسیرهای میدان شهدا، میدان عدالت، پل انقلاب، بازارچه طیب به سمت مصلی الغدیر تعیین شد.

