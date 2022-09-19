به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحیم افروغ صبح دوشنبه ضمن حضور در مجتمع فرهنگی هنری نهم دی و هنرستان هنرهای زیبای دخترانه بوشهر از بخش‌های مختلف این مجتمع بازدید و به بررسی مسائل و مشکلات این حوزه پرداخت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر به همراه سرپرست معاونت هنری و سینمایی، مدیر مجتمع و مدیر هنرستان در این سرکشی ضمن حضور در اجرای نمایش توسط هنرجویان هنرنمایش در پلاتو، از بخش‌های مختلف این مجتمع از جمله پلاتوهای استاد امیری و پلاتوی استاد صغیری، انجمن‌های موسیقی، خوشنویسی، هنرهای تجسمی، کلاس‌های آموزش‌های هنری و گالری، کارگاه‌های آموزشی و دفاتر اداری این مجتمع بازدید کرد.

در این بازدید بعد از سرکشی از بخش‌های مختلف مجتمع فرهنگی هنری نهم دی، در نشستی با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر، معصومه عباسی سرپرست معاونت هنری و سینمایی، عبدالرضا شنان پور مدیر مجتمع فرهنگی هنری نهم دی و سعیدی مدیر هنرستان هنرهای زیبای فاطمیه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر به بررسی مسائل و مشکلات مجتمع از نظر فنی و زیر ساخت جهت برنامه ریزی و برطرف کردن معضلات و مشکلات مجتمع و هنرستان هنرهای زیبای فاطمیه، پلاتوها و انجمن‌ها و بازسازی و سر و سامان دادن به فضای سبز مجتمع و استفاده بهینه از فضاهای موجود و همچنین ایجاد مکانی مناسب و در شأن اهالی فرهنگ و هنر و شاداب کردن فضای مجتمع فرهنگی پرداختند.