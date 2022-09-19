یک هزار آمبولانس جدید در سطح کشور اضافه خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام عین‌اللهی ظهر دوشنبه در حاشیه بهره برداری از اتاق‌های عمل و بخش مراقبت ویژه بیمارستان طالقانی اظهار کرد: در آخرین نشست هیأت دولت تصویب شد که هزار آمبولانس جدید به آمبولانس‌های کشور اضافه شود که بخش قابل توجهی از آن سهم دانشگاه علوم پزشکی مشهد است.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیان کرد: از مجموع هفت دستگاه اتوبوس آمبولانس جدید یک دستگاه و از مجموع ۷۰ موتور آمبولانس هم ۱۰ دستگاه سهم این دانشگاه است.

وی افزود: خدماتی که در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه سلامت در مشهد ارائه می‌شود تنها برای مشهدی‌ها و خراسانی‌ها نیست، بلکه تمامی ایرانی‌ها و غیرایرانی‌ها از آن بهره می‌برند و یک نمونه بارز آن جایگاه ویژه این شهر در حوزه گردشگری سلامت است و به همین جهت وظیفه خود می‌دانیم که حوزه سلامت شهر امام رضا (ع) را آن گونه که باید تقویت کنیم تا بهترین نوع خدمت در حوزه‌های بهداشت، دارو و درمان به زائران و مجاوران امام مهربانی‌ها ارائه شود.

عین‌اللهی اظهار کرد: خادمان سلامت در حوزه‌های بهداشت، دارو و درمان، همواره و به‌طور ۲۴ ساعته در خدمت مردم هستند و هیچ گاه از خدمت به مردم خسته نمی‌شوند و تمامی این نیروها به محض بازگشت از مأموریت اربعین حسینی در عراق برای مأموریت ویژه در مشهد و در دهه آخر ماه صفر آماده شده‌اند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: برای ما سلامت زائر بسیار مهم است و دعا می‌کنیم که تمامی زائران و مجاوران امام مهربانی‌ها در سلامت کامل باشند و نیازی به دریافت خدمات درمانی نداشته باشند.

وی ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی مشهد یکی از بهترین‌های دانشگاه‌های کشور در حوزه سلامت بوده و خوشبختانه نگرانی‌های دیگر مناطق کشور در نقاط مرزی را در خراسان رضوی نداریم اما باید برای خدمت بیش از پیش به زائران و مجاوران امام رضا (ع) تلاش دوچندانی شود.

عین‌اللهی بیان کرد: با همکاری سپاه، ارتش، نیروی انتظامی، آستان قدس رضوی، جمعیت هلال احمر و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) کانکس‌ها، سوله‌ها و پایگاه‌های سلامت و اورژانس دایر می‌شود و در این خصوص باید بگوییم که یکی از بیمارستان‌های مجهز و پیشرفته در مسیر زائران پیاده هم مرکز درمانی طالقانی مشهد است که از امکانات بسیارخوبی در مسیر خدمت‌رسانی به زائران پیاده امام هشتم (ع) برخوردار است.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: در ماه‌های اخیر، تلاش‌های گسترده ای صورت گرفته تا بیمارستان طالقانی بتواند به‌خوبی کمک حال زائران پیاده امام رضا (ع) باشد تا اگر دچار مشکل شدند بلافاصله خدمت موردنیاز را دریافت کنند.