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۲۸ شهریور ۱۴۰۱، ۱۴:۱۹

معاون امور استان‌های صدا و سیما:

٢٠٩ شبکه علیه ایران در حال تولید برنامه هستند

٢٠٩ شبکه علیه ایران در حال تولید برنامه هستند

اهواز- معاون امور استان‌های سازمان صدا و سیما گفت: ٢٠٩ شبکه معاند علیه ایران در حال تولید برنامه هستند در حالی که ما در رسانه ملی ١٢٠ شبکه داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عابدینی پیش از ظهر امروز دوشنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیر کل صدا و سیمای مرکز خوزستان اظهار کرد: حضرت امام خمینی (ره) صداوسیما را به یک دانشگاه تعبیر کردند.

وی افزود: به تعبیر رهبر معظم انقلاب صداوسیما نه تنها دانشگاه است بلکه مسئولیت آوردگاه را هم بر عهده رسانه ملی گذاشته‌اند، قرارگاه و آسایشگاه هم هنر و هم زیبایی‌ها را به مخاطب منتقل می‌کند، ضمن اینکه باید برخورد با تفکر امپریالیسم را ادامه دهیم که البته کاری بسیار دشوار است.

عابدینی ادامه داد: ٢٠٩ شبکه در مقابل جمهوری اسلامی ایران در حال تولید برنامه هستند در حالی که ما در رسانه ملی بیش از ١٢٠ شبکه داریم.

معاون امور استان‌های صدا و سیما تاکید کرد: امروزه جنگ افزار به جنگ افکار تبدیل شده و باید تلاش کنیم تا اندیشه حق را پیروز کنیم.

این مقام مسئول اضافه کرد: صداوسیما چه در حوزه برون مرزی و چه در کشور به دلیل شرعی از رهبر انقلاب اسلامی تبعیت می‌کند، همچنین باید از دلیل قانونی و عقلانی از رهبر انقلاب تبعیت کنیم.

عابدینی گفت: علاوه بر مباحث مذهبی و عقیدتی، کشور ما با افراط گرایی و توطئه دشمنان مواجه است و باید این کشتی در حال حرکت را به سمت و سویی هدایت کنیم که به موفقیت و سربلندی برسد.

وی از خوزستان به عنوان رنگین کمانی از اقوام یاد کرد و گفت: به آینده و خدمت به مردم خوزستان، مردمی که بر گردن جمهوری اسلامی حق دارند، امیدوار هستم و از هیچ تلاشی در این رابطه دریغ نمی‌کنیم.

کد مطلب 5593207

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