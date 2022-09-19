٢٠٩ شبکه علیه ایران در حال تولید برنامه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عابدینی پیش از ظهر امروز دوشنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیر کل صدا و سیمای مرکز خوزستان اظهار کرد: حضرت امام خمینی (ره) صداوسیما را به یک دانشگاه تعبیر کردند.

وی افزود: به تعبیر رهبر معظم انقلاب صداوسیما نه تنها دانشگاه است بلکه مسئولیت آوردگاه را هم بر عهده رسانه ملی گذاشته‌اند، قرارگاه و آسایشگاه هم هنر و هم زیبایی‌ها را به مخاطب منتقل می‌کند، ضمن اینکه باید برخورد با تفکر امپریالیسم را ادامه دهیم که البته کاری بسیار دشوار است.

عابدینی ادامه داد: ٢٠٩ شبکه در مقابل جمهوری اسلامی ایران در حال تولید برنامه هستند در حالی که ما در رسانه ملی بیش از ١٢٠ شبکه داریم.

معاون امور استان‌های صدا و سیما تاکید کرد: امروزه جنگ افزار به جنگ افکار تبدیل شده و باید تلاش کنیم تا اندیشه حق را پیروز کنیم.

این مقام مسئول اضافه کرد: صداوسیما چه در حوزه برون مرزی و چه در کشور به دلیل شرعی از رهبر انقلاب اسلامی تبعیت می‌کند، همچنین باید از دلیل قانونی و عقلانی از رهبر انقلاب تبعیت کنیم.

عابدینی گفت: علاوه بر مباحث مذهبی و عقیدتی، کشور ما با افراط گرایی و توطئه دشمنان مواجه است و باید این کشتی در حال حرکت را به سمت و سویی هدایت کنیم که به موفقیت و سربلندی برسد.

وی از خوزستان به عنوان رنگین کمانی از اقوام یاد کرد و گفت: به آینده و خدمت به مردم خوزستان، مردمی که بر گردن جمهوری اسلامی حق دارند، امیدوار هستم و از هیچ تلاشی در این رابطه دریغ نمی‌کنیم.