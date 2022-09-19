به گزارش خبرنگار مهر، عصمت حیدری ظهر دوشنبه در کارگاه آموزشی مبانی تعالی سلامت و جوانی جمعیت اظهار داشت: بخش عمده اجرای قانون جوانی جمعیت در حوزه سلامت شهرستان بر عهده کارکنان حوزه بهداشت است که باید با هم‌افزایی بیشتر برای اجرای این قانون از همه ظرفیت‌های موجود شهرستان بهره برد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه تصریح کرد: مطمئناً با شرایط نامطلوب فعلی که شهرستان در حوزه جمعیت با آن مواجه است، نخستین اقدام، تغییر نگرش مردم بر اساس اطلاعات واقعی و آماده کردن آنان برای پذیرش باورهای جدید است.

وی با بیان اینکه باروری کلی، به معنای تعداد فرزندان هر خانم در سن باروری، در شهرستان گناوه به میزان ۱.۶ است که این شاخص مهم در شهرستان به نسبت استان و کشور پایین است افزود: ضروری است تا همه مسئولین ذی‌ربط در هر جایگاهی که هستند نسبت به موضوع جمعیت احساس مسئولیت بیشتری کرده و برنامه‌های لازم را اجرایی کنند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه اضافه کرد: از مسائلی که در خانواده‌های ایرانی شایع شده و مشکلات فردی و اجتماعی را به دنبال دارد موضوع تک‌فرزندی است که با کاهش نسل جوان و افزایش تعداد میان سالان یا به عبارتی پیر شدن جمعیت باعث آسیب به چرخه تولید و اقتصاد جامعه می‌شود.

کارگاه آموزشی مبانی تعالی سلامت و جوانی جمعیت با حضور کارشناس برنامه باروری سالم و جوانی جمعیت، کارشناس مذهبی و کارشناس مسئول سلامت روان جهت همه پرسنل اداری و بهداشتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه به‌صورت جداگانه برگزار شد.